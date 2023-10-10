Kılıçdaroğlu tezkereye kapıyı kapattı, Bahçeli ve Erdoğan'a seslendi: 3 sorum var

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Irak ve Suriye tezkeresine kapıyı kapattı. Tezkereye 'evet' diyeceklerini açıklayan MHP lideri Bahçeli'ye tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Yabancı asker postallarının Türkiye topraklarını çiğnemesine evet diyor musun demiyor musun?" diye sordu. Ekonomiye yönelik eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, devamla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yöneticilerine ilişkin Meclis'e gelen bir kanun teklifi üzerinden Bahçeli ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 soru yöneltti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Konuşmasına Gezi hükümlülerine yönelik mesajlarla başlayan Kılıçdaroğlu, "Haksız yere hapiste tutuluyorlar" dedi. Bugün Ankara Gar Katliamı'nın 8. yılı olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bizim hem bu olayın takipçisi olmak hem de bir daha olmaması için çaba harcamak görevimizdir" dedi.

Sözlerinin devamında AKP iktidarını dış politika ve ekonomi üzerinden eleştiren Şimşek, "Türk Lirası'nın hiçbir değeri kalmadı. Türkiye borç para buldu diye sevinen bir ülke durumuna geldi" dedi.

BAHÇELİ'YE TEZKERE ELEŞTİRİSİ

MHP lideri Bahçeli'nin Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkereye 'evet' diyeceğini açıkladığını anımsatan Kılıçdaroğlu, Bahçeli'yi eleştirdi.

"Elbetteki terörle mücadele konusunda verilecek her yetkiye evet deriz ama anlamadığım bir şey var. Tezkere bir madde var; ‘yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması’ diyor" ifadelerini kullanarak, Bahçeli'ye iki soru yöneltti.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Birinci sorum; partinin adı Milliyetçi Hareket Partisi, MHP olarak bu tezkereye evet diyeceğini söylüyorsun, yabancı asker postallarının TC topraklarını çiğnemesine evet diyor musun demiyor musun? Bu kadar açık. Bahçeli'ye ikinci sorum; bu yabancı askerler kmiler? Kimi davet edeceksiniz?"

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE 3 SORU

Konuşmasının son bölümünde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli'yi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yöneticileri hakkında Meclis'e gelen bir kanun teklifi üzerinden tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şu soruları sordu:

• Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yöneticileri yolsuzluk yaptığında haklarında soruşturma ve kovuşturma açılmayacaktır diye kanun teklifi gelirken, bu tekliften sizin haberiniz var mı?

• Dünyanın hangi parlamentosunda yolsuzluklar hakkında araştırma ve kovuşturma yapılamaz diye bir kanun çıkmıştır?

• Sizin aklınız erer mi ermez mi bilmiyorum ama ilkokula giden bir çocuğa sorun. Herhangi bir kamu kurumunda yolsuzluk yapanlar hakkında araştırma ve kovuşturma yapılamaz diye bir kanun çıkarsa buna siz evet mi dersiniz hayır mı dersiniz? Adım gibi eminim 'hayır' diyecektir. İlkokul öğrencisinin bile kabul etmediği olayı siz hangi gerekçe ile kabul ettiniz?