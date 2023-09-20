İran, Azerbaycan ve Ermenistan'a uçuşları askıya aldı

İran, Karabağ'da başlatılan askeri operasyon sonrası Azerbaycan ve Ermenistan'a uçuşları askıya aldı.

İran, Azerbaycan ve Ermenistan'a uçuşları askıya aldığını duyurdu.

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) konuşan Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Muhammed Muhammedi Bahş, konuya ilişkin bilgi verdi.

Bahş, "İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından alınan karara göre, Azerbaycan ve Ermenistan'a uçuş seferleri kısa bir süreliğine askıya alınmıştır." dedi.

İranlı yetkili, koşulların normale dönmesi durumunda uçuşların yeniden başlayacağını belirtti.