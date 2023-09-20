Karabağ operasyonunda ikinci gün: Ermeni güçler silah bıraktı, operasyon durduruldu
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün Karabağ'da başlattığı operasyon kapsamında Ermenistan silahlı güçlerine ait kışlanın imha edildiğini bildirdi. Azerbaycan, Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması halinde operasyonun durdurulacağını söylerken Dağlık Karabağ yönetimi ise Azerbaycan'ın bölgedeki Ermenilere karşı etnik temizlik yapmak istediğini iddia ediyor. Bölgedeki gerilim sürerken Karabağ'daki Ermeni güçler silah bırakma kararı aldı.
Azerbaycan dün sabah (19 Eylül) Dağlık Karabağ bölgesinde askeri operasyona başladığını açıkladı. Operasyon ikincü gününe girerken Bakü yönetimi 'müdahalenin' ayrılıkçı Ermeniler teslim olana dek süreceğini duyurdu. Operasyon ikinci gününde sürerken Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakma kararı aldığı duyuruldu.
Dağlık Karabağ yetkililerine göre şu ana dek çatışmalarda 25 kişi öldü, 80'den fazla kişi ise yaralandı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Anar Eyvazov, Azerbaycan ordusunun Karabağ'da Ermenistan silahlı güçlerine ait bir kışlanın imha edildiğini, havan topu mermisi ile dolu 6 kamyon ile 4 havan topunun Azerbaycan askerlerince ele geçirildiğini bildirdi.
Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki operasyonunun sürdüğünü söyledi.
Albay Eyvazov, "Tedbirler kapsamında Ermenistan silahlı güçlerine ait havan topu mermisi ile dolu 6 kamyon ile 4 havan topu Azerbaycan askerlerince ele geçirilmiştir" dedi.
Azerbaycan ordusunun sivil araçları ve ambulansları hedef aldığına ilişkin iddiaların yalan olduğunu savunan Eyvazov, iddiaların gerçeği yansıtmadığını, Azerbaycan ordusunun sadece meşru askeri hedefleri imha ettiğini söyledi.
Eyvazov, şöyle devam etti:
"Mühimmatı tükenen Ermenistan silahlı güçlerine bağlı birlikler, mevzilerini terk ederek yerleşim birimlerinde yeniden toparlanma ve Karabağ'da yaşayan sivilleri zorunlu şekilde silahlandırma girişiminde bulunuyor. Bir kez daha Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde konuşlu Ermenistan silahlı güçlerini derhal silah bırakmaya ve teslim olmaya çağırıyoruz. Antiterör tedbirleri sadece bu durumda durdurulacaktır. Bölgedeki Ermeni sakinlere de 'Ermenistan silahlı güçlerine yakın durmama ve onlara destek olmama' çağrısında bulunuyoruz."
ERMENİ GÜÇLER SİLAH BIRAKIYOR
Azerbaycan yetkililerinin silah bırakma çağrılarının ardından ilerleyen saatlerde Rus basını Karabağ'daki Ermeni güçlerin silah bırakma kararı aldığını bildirdi. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Azerbaycan'dan yapılan açıklamada da Karabağ'daki silahlı oluşumlarının dağıtılması ve tamamen silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldığı kaydedildi.
AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI OPERASYON DURDURULDU
Silah bırakma kararının ardından Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun antiterör operasyonunun durdurulduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karabağ'ın Ermeni nüfusunun temsilcilerinin Rus Barış Gücü aracılığıyla yaptığı başvurusu dikkate alınarak lokal nitelikli antiterör operasyonunun durdurulması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Açıklamada anlaşmaya ilişkin şu maddeler yer aldı:
• Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Ermenistan silahlı birlikleri ve yasa dışı Ermeni silahlı grupları silah bırakıyor, savaş mevzilerini ve istihkamlarını terk ederek tamamen silahsızlandırılıyor. Ermenistan silahlı birlikleri Azerbaycan topraklarından çekiliyor, yasa dışı Ermeni silahlı grupları feshediliyor.
• Paralel olarak tüm silah, mühimmat ve ağır araçlar teslim ediliyor.
• Yukarıda belirtilen süreçlerin Rus Barış Gücü ile koordineli bir şekilde yürütülmesi sağlanıyor.
BÖLGEDE TANSİYON NEDEN YÜKSELDİ?
44 günlük "2. Karabağ Savaşı" sonrası Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki karşılıklı adımlar bölgede tansiyonun sık sık yükselmesine neden oldu.
Ermenilerin kontrolündeki topraklarda, 9 Eylül'de "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması gerilimi daha da artırdı.
Son olarak Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda Azerbaycan devlet kurumuna ait kamyon mayına bastı ve 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis aracının başka bir mayına basması sonucu 4 polis hayatını kaybetti.
Bunun üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek gerekçesiyle "yerel antiterör önlemleri" başlatıldığını bildirdi.
AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ARASINDAKİ SAVAŞ NASIL BAŞLAMIŞTI?
1922 yılında kurulan Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan Azerbaycan ve Ermenistan’ın, birliğin dağılmasının ardından bağımsızlıklarını ilan etmesiyle iki ülkenin de hak iddia ettiği Dağlık Karabağ bölgesinde topyekün bir savaş başladı.
Savaşta on binlerce kişi öldü, 1 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
İlk Dağlık Karabağ Savaşı 1994'te ilan edilen ateşkesle son bulurken Ermeni güçleri Dağlık Karabağ ve çevresindeki bölgelerde kontrolü ele geçirdi.
Anlaşma uyarınca Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın parçası olarak kaldı. Ancak bölge o zamandan bu yana büyük oranda ayrılıkçı Dağlık Karabağ Cumhuriyeti tarafından yönetildi. Ermenistan hükümeti uluslararası toplumun tanımadığı bu devleti destekledi.
Dağlık Karabağ'da 1994'te ilan edilen ateşkesten bu yana istikrarsızlık sürerken 1990'ların başından bu yana yaşanan en büyük çatışma 2020 yılında yaşandı ve 6 hafta sürdü.
Savaş Kasım 2020'de buldu; Azerbaycan ve Ermenistan, Rusya'nın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin ardından barış anlaşması imzaladı.
Anlaşmayla Azerbaycan, Dağlık Karabağ çevresinde 1994'ten bu yana Ermenistan'ın kontrolündeki tüm toprakları geri aldı. Dağlık Karabağ'da ise durum değişmedi.
Anlaşma, Ermeni güçlerinin Dağlık Karabağ çevresindeki bölgelerden çekilmelerini ve daha küçük bir alanda varlık göstermelerini öngörüyordu ancak bölgedeki Ermeni güçlerinin çekilmemesi tansiyonun son dönemde yeniden yükselmesine neden oldu.