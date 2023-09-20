Karabağ operasyonunda ikinci gün: Ermeni güçler silah bıraktı, operasyon durduruldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün Karabağ'da başlattığı operasyon kapsamında Ermenistan silahlı güçlerine ait kışlanın imha edildiğini bildirdi. Azerbaycan, Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması halinde operasyonun durdurulacağını söylerken Dağlık Karabağ yönetimi ise Azerbaycan'ın bölgedeki Ermenilere karşı etnik temizlik yapmak istediğini iddia ediyor. Bölgedeki gerilim sürerken Karabağ'daki Ermeni güçler silah bırakma kararı aldı.

Azerbaycan dün sabah (19 Eylül) Dağlık Karabağ bölgesinde askeri operasyona başladığını açıkladı. Operasyon ikincü gününe girerken Bakü yönetimi 'müdahalenin' ayrılıkçı Ermeniler teslim olana dek süreceğini duyurdu. Operasyon ikinci gününde sürerken Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakma kararı aldığı duyuruldu.

Dağlık Karabağ yetkililerine göre şu ana dek çatışmalarda 25 kişi öldü, 80'den fazla kişi ise yaralandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Anar Eyvazov, Azerbaycan ordusunun Karabağ'da Ermenistan silahlı güçlerine ait bir kışlanın imha edildiğini, havan topu mermisi ile dolu 6 kamyon ile 4 havan topunun Azerbaycan askerlerince ele geçirildiğini bildirdi.

Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki operasyonunun sürdüğünü söyledi.

Albay Eyvazov, "Tedbirler kapsamında Ermenistan silahlı güçlerine ait havan topu mermisi ile dolu 6 kamyon ile 4 havan topu Azerbaycan askerlerince ele geçirilmiştir" dedi.

Azerbaycan ordusunun sivil araçları ve ambulansları hedef aldığına ilişkin iddiaların yalan olduğunu savunan Eyvazov, iddiaların gerçeği yansıtmadığını, Azerbaycan ordusunun sadece meşru askeri hedefleri imha ettiğini söyledi.

Eyvazov, şöyle devam etti:

"Mühimmatı tükenen Ermenistan silahlı güçlerine bağlı birlikler, mevzilerini terk ederek yerleşim birimlerinde yeniden toparlanma ve Karabağ'da yaşayan sivilleri zorunlu şekilde silahlandırma girişiminde bulunuyor. Bir kez daha Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde konuşlu Ermenistan silahlı güçlerini derhal silah bırakmaya ve teslim olmaya çağırıyoruz. Antiterör tedbirleri sadece bu durumda durdurulacaktır. Bölgedeki Ermeni sakinlere de 'Ermenistan silahlı güçlerine yakın durmama ve onlara destek olmama' çağrısında bulunuyoruz."

ERMENİ GÜÇLER SİLAH BIRAKIYOR

Azerbaycan yetkililerinin silah bırakma çağrılarının ardından ilerleyen saatlerde Rus basını Karabağ'daki Ermeni güçlerin silah bırakma kararı aldığını bildirdi. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Azerbaycan'dan yapılan açıklamada da Karabağ'daki silahlı oluşumlarının dağıtılması ve tamamen silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI OPERASYON DURDURULDU

Silah bırakma kararının ardından Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun antiterör operasyonunun durdurulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karabağ'ın Ermeni nüfusunun temsilcilerinin Rus Barış Gücü aracılığıyla yaptığı başvurusu dikkate alınarak lokal nitelikli antiterör operasyonunun durdurulması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada anlaşmaya ilişkin şu maddeler yer aldı:

• Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Ermenistan silahlı birlikleri ve yasa dışı Ermeni silahlı grupları silah bırakıyor, savaş mevzilerini ve istihkamlarını terk ederek tamamen silahsızlandırılıyor. Ermenistan silahlı birlikleri Azerbaycan topraklarından çekiliyor, yasa dışı Ermeni silahlı grupları feshediliyor.

• Paralel olarak tüm silah, mühimmat ve ağır araçlar teslim ediliyor.

• Yukarıda belirtilen süreçlerin Rus Barış Gücü ile koordineli bir şekilde yürütülmesi sağlanıyor.

BÖLGEDE TANSİYON NEDEN YÜKSELDİ?

44 günlük "2. Karabağ Savaşı" sonrası Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki karşılıklı adımlar bölgede tansiyonun sık sık yükselmesine neden oldu.

Ermenilerin kontrolündeki topraklarda, 9 Eylül'de "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması gerilimi daha da artırdı.

Son olarak Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda Azerbaycan devlet kurumuna ait kamyon mayına bastı ve 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis aracının başka bir mayına basması sonucu 4 polis hayatını kaybetti.

Bunun üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek gerekçesiyle "yerel antiterör önlemleri" başlatıldığını bildirdi.