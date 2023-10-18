İran Cumhurbaşkanı Reisi: "ABD, İsrail'in suç ortağıdır"

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'in Gazze'deki bombardımanı ve El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği son saldırısına tepki göstererek ABD'nin İsrail'in suç ortağı olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda düzenlenen "İsrail'i protesto gösterisi"nde halka hitap etti.

İsrail'in sivilleri de hedef alarak Gazze'yi bombalamasının, 'yenilgiyi örtme çabası' olduğunu ifade eden Reisi, ABD'nin bu yenilginin meydana gelmemesi için İsrail'e tam destek verdiğini belirtti.

Reisi, "Siyonist rejime silah desteği veren ABD, İsrail'in suç ortağıdır. Gazze'deki hastane saldırısı, İsrail için sonun başlangıcı olacaktır" dedi.

Filistinlilerin yere düşen her bir damla kanının İsrail'i yıkılışa bir adım daha yaklaştırdığını belirten Reisi, ivedilikle Gazze'de sivillere saldırıların durması ve insani yardımın ulaştırılması gerektiğini vurguladı.