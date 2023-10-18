İran Cumhurbaşkanı Reisi: Ateş yakında siyonistleri saracak
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'in Gazze’deki hastaneye yönelik yüzlerce kişinin öldüğü saldırıyla işlediği savaş suçuna karşı sessiz kalınamayacağını belirtti.
Kaynak: AA
İran Cumhurbaşkanı Reisi, İsrail'in Gazze’de hastaneye yönelik saldırısına ilişkin konuştu.
Reisi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Bu gece Gazze'deki hastanede tedavi gören masum Filistinlilerin üzerine atılan Amerikan-İsrail bombalarının ateşi yakında Siyonistleri saracak" ifadelerini kullandı.
İran'ın çarşamba gününü ulusal yas ilan ettiğini hatırlatan Reisi, "Bu savaş suçu karşısında hiçbir özgür insanın sessizliğine izin verilemez" dedi.
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