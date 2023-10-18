İran Cumhurbaşkanı Reisi: Ateş yakında siyonistleri saracak

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'in Gazze’deki hastaneye yönelik yüzlerce kişinin öldüğü saldırıyla işlediği savaş suçuna karşı sessiz kalınamayacağını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, İsrail'in Gazze’de hastaneye yönelik saldırısına ilişkin konuştu.

Reisi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Bu gece Gazze'deki hastanede tedavi gören masum Filistinlilerin üzerine atılan Amerikan-İsrail bombalarının ateşi yakında Siyonistleri saracak" ifadelerini kullandı.

İran'ın çarşamba gününü ulusal yas ilan ettiğini hatırlatan Reisi, "Bu savaş suçu karşısında hiçbir özgür insanın sessizliğine izin verilemez" dedi.