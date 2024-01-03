İran Cumhurbaşkanı Reisi: Bu alçakça saldırının karşılığı verilecek

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran’da düzenlenen saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada, “Bir kez daha İran karşıtı caniler, terör ve karanlık odaklar, terörizmle yapılan savaşın kahramanı olan General Kasım Süleymani'nin anma merasiminde canice, insanlık dışı bir şekilde cinayet işledi” dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’den, Kirman kentinde Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde mezarı yakınında düzenlenen saldırının ardından ilk açıklama geldi. Reisi, “Bir kez daha İran karşıtı caniler, terör ve karanlık odaklar, terörizmle yapılan savaşın kahramanı olan General Kasım Süleymani'nin anma merasiminde canice, insanlık dışı bir şekilde cinayet işlediler ve bu merasime katılan kadın ve çocuklarında bulunduğu bir grubun şehit olmasına ve yaralanmasına yol açtılar” dedi.

İran halkına başsağlığı dileyen Reisi, “Bu canice terör saldırısını kınıyor ve acılı ailelerin acılarını paylaşıyorum. Bu insanlık dışı canice işlenen suçun faillerini ve planlayıcıların ortaya çıkaracağımızı vurgulayarak bütün bölgelerdeki yetkililerin bir an önce, yaralıların tedavisi ve Kirman kentindeki huzurun ve düzenin tekrar sağlanması için gereken her şeyi yapmalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Reisi, “Şüphesiz bu alçakça saldırının failleri en kısa zamanda güçlü emniyet birimlerimiz tarafından teşhis edilecek ve bu alçakça eylemlerinin karşılığı verilecektir. Milletimizin düşmanları bilsinler ki, bu tür saldırılar asla İran milletinin islami değerleri savunmadaki iradesine bir zarar veremeyecek bilakis onları eskisinden daha kararlı bir şekilde terörün kökünü kazımaları yönünde hareket etmelerini sağlayacaktır” dedi.

ABD’nin 3 Ocak 2020'de Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde Kirman kentindeki mezarı yakınında düzenlenen terör saldırısında 103 kişi hayatını kaybetti, 141 kişi de yaralandı.