İran Cumhurbaşkanı Reisi, Türkiye ziyaretini erteledi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin yarın yapacağı Türkiye ziyareti, İran’da yaşanan terör saldırısı nedeniyle ertelendi.

İran’ın Kirman kentinde Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde mezarı yakınında düzenlenen terör saldırısının ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Türkiye ziyareti ertelendi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Cemşidi yaptığı açıklamada, “Kirman'da çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan terör olayının ardından Cumhurbaşkanımız, konunun bizzat takibini yapmak üzere Türkiye gezisini iptal etti. Bu gezi uygun bir zamanda yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Reisi’nin Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Reisi’ye, Kirman’da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivilleri hedef alan terör saldırısını kınadı, Türkiye’nin terörle mücadelede İran’ın yanında olduğunu söyledi ve İran halkına kayıpları nedeniyle sabır temenni etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısını yineledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi de görüşmede kararlaştırıldı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Reisi, 8. Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere yarın Türkiye'yi ziyaret edecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecekti.

ABD’nin 3 Ocak 2020'de Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde Kirman kentindeki mezarı yakınında düzenlenen terör saldırısında 103 kişi hayatını kaybetti, 141 kişi de yaralandı.