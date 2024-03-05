İran'da 5,6 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde yerel saatle 07.50'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde bugün sabah saatlerinde 5,6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

İran Ulusal Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, merkez üssü ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Fenuc kasabası olan deprem, yerel saatle 07.50'de meydana geldi. Merkez, depremin 80 kilometre derinlikte gerçekleştiği bilgisini verdi.

Sistan-Beluçistan Kriz Yönetimi Merkezi'nden yapılan açıklamada, şu ana kadar bölgeden herhangi bir hasar bilgisi alınmadığı aktarıldı.

Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) ise depremin büyüklüğünü 5,5 olarak açıkladı. GFZ'nin açıklamasında depremin 10 kilometre derinlikte yaşandığı ifade edildi.