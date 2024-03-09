İran'da dans eden iki kadın tutuklandı

İran'da, Fars Yeni Yılının gelişini kutlamak için dans eden iki kadın tutuklandı.

İran'da, Fars Yeni Yılının gelişini kutlamak için çektikleri dans videosu sosyal medyada viral olan iki kadın tutuklandı.

Tasnim Haber Ajansı, ülkenin başkenti Tahran'daki Tacriş Meydanı yakınlarında dans eden iki kadının 'toplumsal normları çiğnedikleri için' tutuklandığını aktardı.

İki geçn kadın, dansları ve şarkılarıyla 20 Mart'ta başlayacak olan Fars Yeni Yılı Nevruz'un gelişini müjdeleyen kırmızı giysili bir folklor karakteri olan Hacı Faruz gibi giyinmiş, çektikleri video sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

İran'da 19 yaşındaki Mahsa Amini'nin, iki yıl önce 'örtünme kurallarına uymadığı' gerekçesiyle İran kolluk güçleri tarafından gözaltında öldürülmesinin ardından kamusal alanda kadınların dans etmesi giderek kitleselleşen bir protesto şekli olmuştu.

İran'da son aylarda başta metro olmak üzere kamuya açık yerlerde dans eden çok sayıda kadın, dans videolarını sosyal medya hesaplarından da paylaştı.