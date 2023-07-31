İran'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
İran'ın Kerec kentinde eğitim uçağı düştü. Yapılan resmi açıklamada uçağın düşüş nedenine yer verilemezken iki kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA
İran'ın Kerec kentinde eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Peyam Havaalanı Halkla İlişkiler Müdürlüğünce olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Kerec'teki Peyam Havaalanı'nda eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti" ifadesi kullanıldı.
Uçağın düşüş nedenine dair bilgi verilmezken, olayla ilgili incelemenin başlatıldığı kaydedildi.