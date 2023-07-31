Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

İran'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

İran'ın Kerec kentinde eğitim uçağı düştü. Yapılan resmi açıklamada uçağın düşüş nedenine yer verilemezken iki kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Dünya
  • 31.07.2023 09:18
  • Giriş: 31.07.2023 09:18
  • Güncelleme: 31.07.2023 09:23
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
İran'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
Fotoğraf: AA

İran'ın Kerec kentinde eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Peyam Havaalanı Halkla İlişkiler Müdürlüğünce olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Kerec'teki Peyam Havaalanı'nda eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti" ifadesi kullanıldı.

Uçağın düşüş nedenine dair bilgi verilmezken, olayla ilgili incelemenin başlatıldığı kaydedildi.

İspanya, türban takmayı reddeden İranlı satranç oyuncusuna vatandaşlık verdi
İran ile Kuveyt arasında gaz sahası gerginliği
Rusya ile İran arasında ada krizi: "Rusyanın açıklamasını yetersiz buluyoruz"
BirGün'e Abone Ol