İran'da seçim: Başkent Tahran'da katılım oranı yüzde 25

İran'da düzenlenen 12. Dönem Milletvekili ile 6. Dönem Uzmanlar Meclisi seçimlerine, henüz resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 41 civarında katılım oldu. Başkent Tahran'da seçmenlerin yüzde 25'i sandığa giderken Cumhurbaşkanı Reisi aday olduğu bölgede yüzde 80'den yüksek oy aldı.

İran, Eylül 2022'de Mahsa Amini'nin 'ahlak polisileri' tarafından gözaltında katledilmesinin ardından ilk kez seçime gitti. Resmî olmayan sonuçlara göre başkent Tahran'da seçime katılım yüzde 25'te kalırken Uzmanlar Meclisi üyeliği için Güney Horasan'dan aday olan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, oyların yüzde 80'inden fazlasını aldı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) İran resmi ajansı IRNA'ya dayandırdığı haberine göre, ülkede yapılan parlamento ile İran liderini seçme, denetleme ve azletme yetkisine sahip Uzmanlar Meclisi seçimlerine yaklaşık 25 milyon seçmen katıldı.

KATILIM YÜZDE 41

Parlamentoda bulunan 290 sandalye ile Uzmanlar Meclisinde bulunan 88 üyelik için, ülke genelinde toplam 61 milyon 172 bin 298 seçmen oy verme hakkına sahipken kullanılan oyların toplam oya göre yaklaşık yüzde 41 oldu.

Yine kesin olmayan sonuçlara göre başkent Tahran’da bulunan seçmenin yaklaşık yüzde 25’i sandık başına gitti.

Ülke basınında yer alan haberlerde, resmi olmayan istatistiklere göre, Kum’da yüzde 49,7, Sistan- Beluçistan’da yüzde 43, Rezevi Horasan’da yüzde 40, İlam’da yüzde 55, Loristan’da yüzde 47 seçime katılım olduğu kaydedildi.

Uzmanlar Meclisi üyeliği için Güney Horasan eyaletinden aday olan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 80’ninden fazlasını aldığı da yer aldı.

Bazı bölgelerde ise adayların gerekli oy oranına ulaşamadığı aktarılan haberlerde bu nedenle seçimlerin ikinci tura kaldığı bilgisi paylaşıldı.