Mahsa Amini için beste yapan İranlı şarkıcıya hapis cezası

İran'da 'örtünme kurallarına uymadığı' gerekçesiyle kolluk güçleri tarafından katledilen Mahsa Amini için 'Baraye' şarkısını yazan Şervin Hacıpur', “halkı isyana ve şiddete teşvik” suçlamasıyla 3 yıl hapis cezası verildi.

Dünya 02.03.2024 10:02 Giriş: 02.03.2024 10:02

Güncelleme: 02.03.2024 10:10 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA