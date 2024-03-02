Mahsa Amini için beste yapan İranlı şarkıcıya hapis cezası
İran'da 'örtünme kurallarına uymadığı' gerekçesiyle kolluk güçleri tarafından katledilen Mahsa Amini için 'Baraye' şarkısını yazan Şervin Hacıpur', “halkı isyana ve şiddete teşvik” suçlamasıyla 3 yıl hapis cezası verildi.
İran'da 'örtünme kurallarına uymadığı' gerekçesiyle kolluk güçleri tarafından gözaltında öldürülen Mahsa Amini için 'Baraye' şarkısını besteleyen Şervin Hacıpur'a en az 3 yıl hapis cezası verildi.
26 yaşındaki Hacıpur, Amini’nin öldürülmesinin ardından başlayan protestolar sırasında Baraye’yi yazmış ve sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Şarkı, protestoların sembollerinden biri haline gelmişti.
"HALKI İSYANA VE ŞİDDETE TEŞVİK"
The Guardian'ın aktardığına göre Hacıpur'a “halkı isyana ve şiddete teşvik” suçlamasıyla 3 yıl hapis cezasına verildi. Hacıpur, “rejime karşı propaganda” suçundan da 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
GRAMMY KAZANMIŞTI.
Şarkının yayılmasının ardından gözaltına alınan ve kısa süre sonra kefaretle serbest kalan şarkıcı Şervin Hacıpur, 'Baraye' ile Grammy ödülüne layık görülmüştü.