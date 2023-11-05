İran Dini Lideri Hamaney ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye Tahran'da görüştü

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran’ın başkenti Tahran'da bir araya geldi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran’ın başkenti Tahran'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki gelişmeler ve İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik son saldırılarına dair bilgi alan Hamaney, Gazze halkının İsrail karşısında göstermiş olduğu sabır ve mücadelenin takdire şayan olduğunu belirtti.

Hamaney, "Batılı ülkeler ve ABD'nin desteği ile gerçekleşen siyonist İsrail rejiminin soykırımı karşısında İran olarak Filistin direnişinin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Hamaney, Filistin halkının Gazze'de İsrail karşısında övgüyle anılacak bir mücadele verdiğini belirterek, İslam ülkelerinin Filistinlilere daha güçlü destek vermesi gerektiğini söyledi.