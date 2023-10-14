İran Dışişleri Bakanı, Şam'da Esad'la görüştü: Direniş cephesi tüm senaryolara hazır

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Suriyeli mevkidaşı Mikdad ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Şam'da görüştü. Abdullahiyan; Hizbullah, Hamas ve İslami Cihad'a atıfla, "Direniş cephesi tüm muhtemel senaryolara hazır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Irak ve Lübnan'ın ardından Suriye'ye giderek Şam'da Devlet Başkanı Beşar Esad ve mevkidaşı Faysal Mikdad'la görüştü.

AA'nın İran devlet televizyonundan aktardığına göre, Abdullahiyan, Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Abdullahiyan, konuşmasında İsrail-Hamas çatışmasına da değindi.

"SAVAŞ SUÇLARININ DURDURULMASI İÇİN ACİL DESTEĞE İHTİYAÇ VAR"

'Gazze'ye su, elektrik, gıda ve ilaç akışının kesilmesiyle İsrail ve ona destek veren ülkelerin, Filistinlilere yönelik katliama giriştiğini' belirten İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, "Buradan, İslam ülkelerine ve uluslararası kurumlara, mazlum ve sivil Gazze halkının, kuşatmanın kaldırılması ve siyonistlerin savaş suçlarının durdurulması için acil uluslararası desteğe ihtiyacı olduğu mesajını iletmek istiyorum" diye konuştu.

Lübnan'daki temasları kapsamında Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yanı sıra Filistinli direniş grupları Hamas ve İslami Cihad'ın üst düzey yetkilileriyle bir araya geldiğini aktaran Abdullahiyan, "Direniş cephesinin tüm muhtemel senaryolara hazır ve morallerinin yüksek olduğunun bilgisini aldım" ifadelerini kullandı.

"ARAP BİRLİĞİ'NİN BİLDİRİSİ HAYAL KIRIKLIĞINA YOL AÇTI"

İran Dışişleri Bakanı, "Gazze'deki sivillere, kadınlara ve çocuklara yönelik savaş çığırtkanlığı yapanlar, geç olmadan Gazze'de insanlığa karşı işlenen savaş suçlarını durdurmaları konusunda uyarıldı. Direniş, meşum işgal olgusuyla mücadelede üzerine düşen görevi kendi kararları doğrultusunda yerine getirecektir" açıklamasında bulundu.

Lübnan'ın güneyine İsrail saldırısında Reuters çalışanı İssam Abdullah'ın hayatını kaybettiğini, bazı gazetecilerin yaralandığını öğrendiğini aktaran Abdullahiyan, "Gazetecilere ve ailelerine başsağlığı dileklerimi sunarken medya camiasının çocuk katili İsrail rejiminin suçlarını yansıtma çabalarına içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi.

İsrail'in saldırıları ve Gazze'deki duruma ilişkin Arap Birliği'nin yayınladığı bildirinin sorulması üzerine ise Abdullahiyan, "Arap Birliği'nin bildirisi hayal kırıklığına neden oldu. Bu açıklamada ifade edilenler İslam ve Arap ülkeleri dışişleri bakanlarının kesin görüşü değildir" diye konuştu.

TESNİM: ABDULLAHİYAN, SURİYE'YE KARA YOLUYLA GİTTİ

İranlı bakan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İTT) Filistin'deki durum hakkında dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplanması gerektiğine dair çağrısını da yineledi.

Öte yandan, İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın, önceki gün Şam ve Halep havalimanlarının İsrail tarafından bombalanması üzerine dün Lübnan'dan Suriye'ye kara yoluyla gittiğini duyurdu.