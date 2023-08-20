İran İstihbarat Bakanı: Elimizde Fransa, İsveç ve İngiltere gibi birçok ülkeden casuslar var

İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, ellerinde birçok Batılı casusun tutuklu durumda olduğunu açıkladı.

Dünya 20.08.2023 13:56 Giriş: 20.08.2023 13:56

Güncelleme: 20.08.2023 14:02 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA