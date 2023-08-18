İran: Türbe saldırılarıyla ilgili 196 IŞİD mensubu tutuklandı veya öldürüldü

İran’ın Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen iki saldırıyla ilgili şu ana kadar IŞİD mensubu, toplam 196 kişinin tutuklandığı veya öldürüldüğü belirtildi.

İran'da Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen iki saldırıya ilişkin 196 IŞİD mensubunun tutuklandığı ya da öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

İran İstihbarat Bakanlığından Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen iki saldırıyla ilgili gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili açıklama yapıldı.

Şu ana kadar "tamamı yabancı uyruklu 196 kişinin tutuklandığı veya düzenlenen operasyonlar sırasında öldürüldüğü" aktarılan açıklamada, türbe saldırısının "kilit destek unsuru" olarak adlandırılan bir IŞİD mensubunun da tutuklananlar arasında bulunduğu kaydedildi.

Söz konusu kişinin IŞİD'in liderleriyle "doğrudan bağlantılı" olduğu ifade edildi.

ŞAH ÇERAĞ TÜRBESİ'NE SALDIRILAR

İran'ın Fars eyaletine bağlı Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi'ne Ekim 2022'de düzenlenen silahlı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmişti. IŞİD tarafından üstlenilen saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan iki zanlı 8 Temmuz'da idam edilmişti.

Türbe, 13 Ağustos'ta yine silahlı bir saldırıya sahne olmuş ve saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Saldırının faili olaydan sonra yakalanırken IŞİD saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Fars Eyaleti Başsavcısı Kazım Musevi, saldırının 25 yaşında Tacikistan vatandaşı bir IŞİD mensubu tarafından düzenlendiğini ve saldırıyla bağlantılı 20 şüphelinin tutuklandığını açıklamıştı.