İran lideri Hamaney'den İsrail'e 'direniş güçleri' uyarısı

İran lideri Hamaney, İsrail saldırıları durmazsa direniş güçlerinin harekete geçeceğini söyledi. İran; Lübnan Hizbullahı, Suriye'deki milisler, Irak'ta desteklediği silahlı gruplar ve Yemen'deki Husileri "direniş güçleri" olarak adlandırıyor.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam etmesi halinde Lübnan Hizbullahı'nın da dahil olduğu "direniş güçleri" olarak adlandırılan grupların harekete geçeceğini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Hamaney, başkent Tahran'daki bir toplantıda konuştu.

Konuşmasının bir bölümünde İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinen Hamaney, "İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam etmesi halinde Lübnan Hizbullahı'nın da dahil olduğu direniş güçleri olarak adlandırılan grupları kimsenin durduramayacağını" söyledi.

İsrail'in Gazze'de dünyanın gözleri önünde Filistinlilere karşı soykırım yaptığını dile getiren Hamaney, "Bazı yabancı yetkililer, Filistinlilerin neden sivilleri öldürdüğünü söylüyor. Yerleşim yerlerinde yaşayanlar sivil değil. Hepsi silahlı" dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken Lübnan'ın güneyinde 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ile İsrail ordusu arasında karşılıklı çatışmalar yaşanıyor.

İran; Lübnan Hizbullahı, Suriye'deki milisler, Irak'ta desteklediği silahlı gruplar ve Yemen'deki Husileri "direniş güçleri" olarak adlandırıyor.