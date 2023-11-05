İran: Saldırı hazırlığındaki 3 Mossad ajanını yakaladık

İran, Afganistan sınırında saldırı hazırlığı içerisinde olan 3 Mossad ajanının yakalandığını duyurdu. Mossad adına çalıştığı iddia edilen kişilerin sorgulanmak üzere İran'a götürüleceği belirtildi.

İran ile Afganistan'ın istihabarat birimleri ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda Mossad ajanı olduğu öne sürülen 3 kişi yakalandı.

İki ülke arasındaki dağlık bölgede İran'a İHA saldırısı düzenleme hazırladığında ve Mossad ajanı olduğu öne sürülen 3 kişinin yakalandığı bildirildi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre İran ile Afganistan sınırındaki dağlık alanda, İsrail Ulusal İstihbarat Servisi Mossad için çalışan 3 ajan yakalandı.

Kimliği açıklanmayan kişilerin, Afganistan topraklarından İran'daki bazı hedeflere İHA saldırısı düzenleme hazırlığında oldukları iddia edildi.

Mossad adına çalıştığı ileri sürülen kişilerin sorgulanmak üzere İran'a götürülecekleri aktarıldı.