İran’dan misilleme

İsrail’in Lübnan, ABD’nin Irak ve Yemen’deki saldırılarına karşılık veren İran, Erbil’de İsrail hedeflerini, Suriye’de de IŞİD’i vurdu. Ortadoğu’da tansiyon yeniden fırladı.

Dış Haberler

Gazze’deki savaşın ateş topuna çevirdiği Ortadoğu’da gerilim bir kez daha yükseldi. İsrail ve ABD’nin bölgedeki saldırılarına İran’ın yanıtı gecikmedi. İran, dün sabaha doğru Irak Kürt Bölgesi’nin başkenti Erbil ve Suriye’nin doğusundaki birçok noktaya füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenledi.

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon üssü dahil birçok noktanın da vurulduğu kaydedildi. Erbil’de ABD öncülüğündeki koalisyon üssünü hedef alan 3 İHA düşürüldü.

MOSSAD KARARGÂHI VURULDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Erbil’de "Mossad’ın karargâhını balistik füzelerle vurduklarını" açıkladı. Ayrıca ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve IŞİD karşıtı koalisyon üssü dahil birçok noktanın da vurulduğu kaydedildi. Eş zamanlı olarak Suriye’de IŞİD’e ait hedeflerin de balistik füzelerle hedef alındığı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Erbil’e yönelik çok sayıda balistik füzeyle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kürt iş insanı Peşrev Dizeyi ve 1 yaşındaki çocuğunun da saldırılarda hayatını kaybedenler arasında yer aldığı bildirildi.

İSRAİL SALDIRILARINA MİSİLLEME

IŞİD’in üstlendiği Kirman’daki canlı bomba, Rask kentinde güvenlik güçlerinin hedef olduğu ile Suriye’de Devrim Muhafızları Ordusu’nun üst düzey komutanlarından Razi Musevi’nin Şam’da öldürüldüğü saldırılara karşı gerçekleştirildiği belirtildi.

ERBİL VE BAĞDAT’TAN SERT TEPKİ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil’de birçok noktada gerçekleşen saldırılara gerekçe gösterilen iddiaların "asılsız" olduğunu bildirdi. Açıklamada, saldırıların Irak ve IKBY’nin "egemenliğinin açık bir ihlali" olduğu vurgulanarak, Irak merkezi hükümeti ve uluslararası toplumun "bu suça karşı sessiz kalmamaları" çağrısında bulunuldu. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de saldırıları kınayarak, "bu acımasız saldırıları durdurmak için" çalışacaklarını belirtti. Sabrımızın bir sınırı var diyen Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani de saldırılara sert bir şekilde tepki vererek, “Bu haksızlık ve zulme karşı daha fazla sessiz kalamayız” dedi. "Erbil’in 2020’den bu yana onlarca kez İran Devrim Muhafızları Ordusu ve onlara bağlı güçlerin füze ve İHA saldırılarının hedefi olduğunu" belirten Barzani, bu saldırıların IKBY halkına yönelik “açık bir zulüm” olduğunu kaydetti.

Bağdat yönetimi ise İran’ın ülkedeki maslahatgüzarını çağırarak saldırıları protesto etti. Irak resmi ajansı INA’da yer alan habere göre, Irak Dışişleri Bakanlığı, İran’ın Bağdat’taki Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı ve Erbil’e düzenlenen saldırıları şiddetli bir şekilde kınadığını belirten protesto notası verdi.

ABD de, Erbil’i hedef alan İran’ın füze saldırılarını kınadı. Beyaz Saray, füze saldırılarında hiçbir ABD personeli veya tesisinin hedef alınmadığını aktardı. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, saldırıların "Irak’ın istikrarına zarar verdiğini" kaydetti.

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İSRAİL BİR GECEDE GÜNEY LÜBNAN’I 15 KEZ VURDU

İran destekli grupların Suriye’de ABD ordusunun bulunduğu üsse saldırı düzenlediği öğrenildi. Saldırıda bir askerin yaralandığı iddia edildi.

Suriye’nin Deyrizor ilinde İran destekli gruplar, ABD ordusunun konuşlandığı üsse roketlerle saldırdı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, saldırı öğle saatlerinde Fırat Nehri’nin batı yakasında Koniko saz sahasındaki üsse gerçekleştirildi. Saldırıda, bir ABD askerinin yaralandığı öne sürüldü.

Haseke ve Deyrizor’da ABD ordusunun üsleri, yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınıyor.

Fırat Nehri’nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ABD destekli SDG’nin kontrolünde. Kırsal bölgeler ise Suriye devletinin kontrolünde bulunuyor. Buralarda İran destekli gruplar da varlık gösteriyor.

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki bölgelere en az 15 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan habere göre, İsrail ordusu Sluki Vadisi, Huceyra Vadisi ve Hula beldesi çevresine saldırı gerçekleştirdi. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 161 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.