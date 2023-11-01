İranlı Bakan Emir Türkiye’ye geliyor

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bugün Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sayın Bakanımızın İranlı mevkidaşıyla, başta Filistin’deki gelişmeler olmak üzere gündemdeki bölgesel meseleleri ve ikili ilişkilerimizi ele alması öngörülmektedir” denildi.

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ATİNA TAKİPTE

Türkiye’yle gergin ilişkileri düzeltme yönünde karşılıklı adımlar atan Yunanistan’ın, ilişkilerin yeniden gerilmesinden endişe ettiği ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını dikkatle takip ettiği bildirildi. Atina yönetiminin ayrıca Ankara’nın ilişkileri gerecek hamlelerinden endişe duyduğu ortaya çıktı.

Miçotakis ve Erdoğan

Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis 7 Aralık’ta Selanik’te bir araya geleceği zirve öncesinde Atina’da gözlerin Erdoğan’da olduğunu, özellikle Hamas yanlısı ve Batı karşıtı açıklamalarının kaygı yarattığını yazdı. Gazete, Erdoğan’ın “Osmanlıcı çıkışlarının” Atina’da hoş karşılanmadığını aktardı. Erdoğan’ın Batı karşıtı söylemlere geri dönmesi ve Hamas’ı desteklemesinin Türk-Yunan ilişkilerine de zarar vereceği yorumunu yapan gazete, Atina’nın özellikle 7 Aralık öncesi tansiyonun yükselmesini istemediğini belirtti. Haberde, Atina’nın Selanik zirvesine büyük önem verdiği ve görüşmeleri engelleyebilecek gelişmelerden kaçındığı ifade edildi.