İrfan Değirmenci yanıtladı: Halk TV'ye dönecek mi?

TİP'in Çankaya adayı gazeteci İrfan Değirmenci, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla rakibini tebrik ederken seçim sürecinde ekrana çıkarılmadığı Halk TV ile ilgili kararını da açıkladı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Çankaya Belediyesi başkan adayı gazeteci İrfan Değirmenci, Halk TV'ye dönmeyeceğini açıkladı.

Değirmenci, kararının gerekçesi olarak seçim sürecinde bir kez bile Halk TV'ye çıkarılmamasını gösterdi.

Çankaya Belediye Başkanı seçilen CHP'li Hüseyin Can Güner'i tebrik eden İrfan Değirmenci, "Daha çok görüşeceğiz" ifadesini kullandı.

Siyasete TİP’te devam edeceğini söyleyen Değirmenci, seçim sonuçlarıyla ilgili resmi X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Çankaya'da %80'i açılan sandıklarda bize güvenip oy vermiş olan 26.586 komşuma çok teşekkürler. Cumhuriyet'in yönetim katında, Çankaya'da, TİP bu sonuçla 3. parti olmuştur. Partimiz, Samandağ ve Hacıbektaş'ta da halkımızın oylarıyla iş başındadır. Gecesini gündüzüne katıp kısıtlı imkanlarla çalışma yürüten tüm yoldaşlarım var olsun. Merak edenler için:

Seçim sürecinde bir kez dahi ekranına çıkarılmadığım Halk Tv'ye elbette dönmeyeceğim!

Genel seçimde İzmir ikinci bölgede %5.40 oy almıştık. Çankaya'da bu oran %5.92 oldu. Siyasete, ötekileştirilmeye çalışılan tüm kesimler adına TİP saflarında devam edeceğim. Yaşasın Türkiye İşçi Partisi, Yaşasın Sosyalizm.

Bir gün bu ülkede açlık da yok edilecek mutlaka, yoksulluk da... Veee 'vegan festivali' düzenlemek de yadırganmayacak; Açık kimlikli lgbti bir siyasetçi de... Bu vesileyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin tartışmasız seçim galibiyetini kutlarım. Saray, bu gece epey uykusuz kalacak. Son olarak Hüseyin Can Güner, seni de tebrik ederim. Daha çok görüşeceğiz"

Çankaya'da %80'i açılan sandıklarda bize güvenip oy vermiş olan 26.586 komşuma çok teşekkürler. Cumhuriyet'in yönetim katında, Çankaya'da, TİP bu sonuçla 3. parti olmuştur. Partimiz, Samandağ ve Hacıbektaş'ta da halkımızın oylarıyla iş başındadır. Gecesini gündüzüne katıp kısıtlı… pic.twitter.com/Wak7uPOTzs — irfan değirmenci (@degirmencirfan) March 31, 2024

NE OLMUŞTU?

2023 seçimlerinde de TİP İzmir milletvekili adayı olan Değirmenci, seçilememiş, seçimden sonra Halk TV’deki eski görevine dönmüştü.

Değirmenci, son olarak 10 Şubat’ta kanalla yollarını ayırdığı duyurmuştu.

"POLİTİKA TUTKUSU AĞIR BASTI"

Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu da, sosyal medya hesabından Değirmenci’nin ayrılma kararıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

“Sevgili yol arkadaşımız İrfan Değirmenci Halk TV ana haber sunuculuğundan kendi isteğiyle ayrılmıştır. Daha uzun yıllar beraber yol yürümek isterdim. Ancak içindeki politika tutkusu ağır bastı. Siyasi hayatında başarılar diliyorum.”