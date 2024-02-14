İrfan Değirmenci yerel seçimde aday oldu

TİP'in sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, gazeteci İrfan Değirmenci'nin Ankara Çankaya'dan aday olduğu belirtildi.

Yakın süre önce Halk TV'deki görevinden ayrılan İrfan Değirmenci, yerel seçimlerde aday oldu.

TİP'in sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada İrfan Değirmenci'nin Ankara Çankaya'dan aday olduğu belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yıllarca her türlü rantı, talanı, yolsuzluğu konuşup gündeme taşıdı; şimdi Çankaya’da eşitlikten, özgürlükten, değişimden yana bir belediyeciliği konuşacak! Çankaya Belediye Başkan Adayımız İrfan Değirmenci!"

Yıllarca her türlü rantı, talanı, yolsuzluğu konuşup gündeme taşıdı; şimdi Çankaya’da eşitlikten, özgürlükten, değişimden yana bir belediyeciliği konuşacak!



Çankaya Belediye Başkan Adayımız İrfan Değirmenci! pic.twitter.com/Jl4mwkEXkj — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) February 14, 2024

2023 seçimlerinde TİP'in İzmir milletvekili adayı olan İrfan Değirmenci, seçim sonrası Halk TV'deki eski görevine geri dönmüştü.

İRFAN DEĞİRMENCİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Adaylık duyurusunun ardından İrfan Değirmenci de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Değirmenci, "Bahçeli'de çocuktum, Sıhhiye'de okudum, Cebeci'de üniversiteye gittim. Ben bu kentte ilk kez aşık oldum" dedi.

Değirmenci şu ifadeleri kullandı:

"Bahçeli'de çocuktum, Sıhhiye'de okudum, Cebeci'de üniversiteye gittim. Ben bu kentte ilk kez aşık oldum.

İşte 14 Şubat'ta açıklandı. HAYDİ BAKALIM ÇANKAYA

Sevgili Çankayalılar,

Çankaya, heyecanın, tecrübenin, farklılığın kenti. Çankaya, saraya karşı kurulan halk meclisi. Çankaya, eşit ve özgür bir memleket hayali. O hayal, Çankaya’nın sokaklarında, parklarında, kampüslerinde, caddelerinde ve en önemlisi Çankayalıların kalplerinde saklı

Halkı çaresizliğe, seçeneksizliğe terk etmeye ne gönlümüz ne de fikrimiz el verdi. İşte bu bilinçle yola çıktık.

Şimdi bir belediyeyi korumak için neler yapabileceğimizi değil, bir belediyenin bizler için neler yapabileceğini görme vakti

Gelin, hep birlikte ÇANKAYA’da, Cumhuriyet’in evinde, yepyeni bir dili konuşalım. Rantın, liyakatsizliğin, eş dost kayırmacılığının, ayrımcılığın dilini silelim. Dayanışma adına, eşitlik adına, sembolik değil gerçek bir değişim yaratalım

Çankaya’da başarabiliriz.

BAŞLIYORUZ."