İrfan Önal: Her hizmet yurttaşların yararına olacak

CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı İrfan Önal, göreve geldiğinde yapacağı projeleri açıkladı. Önal, her hizmetin yurttaşların yararına olacağını söyledi.

BİRGÜN EGE

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal, “Daha güçlü, daha refah bir Bayraklı” diyerek hazırladığı 5 yıllık projelerini Tepekule Kongre Merkezi'nde tanıttı. Proje lansmanına CHP Genel Yardımcısı Murat Bakan, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve CHP Bornova Belediye Başkan adayı Ömer Eşki katıldı.

Projelerinin halktan yana olacağını belirten İrfan Önal, "Neşesi, enerjisi, hayalleri, hedefleri olan bir yönetimi ortaya koyacağız. Bayraklı'ya toplam 27 hektar aktif yeşil alan kazandıracağız. Denize 4 ayrı noktadan erişimle ilgili çalışmalarımız olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile beraber yapılacak ortak projeyle Altınyolun yer altına alınması ve meydan kazandırılmasıyla beraber denize erişim kolaylaşacak. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili popülist söylemlerde bulunmayacağım. Dönüşümle ilgili söylediğim her şeyin altı oldu. Bayraklı'da planları kamu eliyle yapacağız ve yurttaşın cebinden bir kuruş çıkmayacak. Yeni planlamayla birlikte yeşil alanlar ortaya çıkacak" dedi.

Bayraklı'nın kendi enerjisini üreteceğini vurgulayan Önal, şöyle konuştu:

"Özellikle güneş enerjisi üzerinden kendi enerjimizi üreteceğiz. Yurttaşların ekonomisine destek olmak için kent lokantalarını hizmete geçireceğiz. Güvenli bir Bayraklı herkesin istediği bir bölge. Bayraklı'da güvenlik kameralarına ihtiyaç var. Kadınların iş hayatına katılması için kreşler olacak ve Kadın Evleri ile kadınlar sosyalleşebilecek. Aile rehberlik merkezlerimizde sosyolog ve psikologlarla ailelerimizin yanında olacağız. Eğitimde fırsat eşitliğini önemsiyoruz. Biz gençlerin sınavlara hazırlık noktasında her alanda yanlarında olacağız, destekleri artıracağız. Çocuk gündüz bakımevleri konusunda ailelerin talebi var. Kadınların istihdama ve sosyal hayata katılabilmesi için çocukara yaşam alanları oluşturacağız. Öğrencilere ve dar gelirli ailelere her alanda destek olacağız. 65 yaş üstü yurttaşlarımızın sosyalleşebileceği alanlar olacak. Bayraklı'da engelleri kaldıracağız. Yapıcı, çevreci bir belediyeciliği hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yapacağımız her hizmeti yurttaşların yararına yapacağız."