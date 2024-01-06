Irkçılığı körükleyen AKP

Koç Üniversitesi’nde yaşanan ırkçı saldırıya ilişkin Eğitim Sen’den yapılan açıklamada iktidarın politikalarına dikkat çekildi. DEM Partili vekiller ise verdiği önergede “Bakanlığınızca bir işlem yapılmış mıdır?” diye sordu.

Haber Merkezi

Koç Üniversitesi yurdunda yaşanan F.B. isimli bir öğrencinin ırkçı saldırıya uğramasına ilişkin tepkiler sürüyor. Kürt ve Alevi olması nedeniyle F.B.’nin, aynı odada kaldığı 2 öğrenci tarafından saldırıya uğradığı olayla ilgili Eğitim Sen tarafından yapılan açıklamada, iktidarın ötekileştirme ve düşmanlaştırma pratiklerinin üniversitelerde de makbul olarak tarif edildiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Koç Üniversitesi’nde Kürt ve Alevi olan bir öğrenciye yapılan sistematik işkencenin failleri, insanlık tarihinin en ağır zalimliğini yaparken tereddüt dahi etmiyor. Cesareti ise Sarayın rektörlerinden, makbul görülmeyen ya da muhalif kimlikleri nedeniyle üniversite öğrenimini bırakmak zorunda kalan, yurtlardan atılan, faşist çetelerin şiddetine maruz kalan, haksız ve hukuksuz biçimde disiplin soruşturmaları ile ve ceza davalarına maruz kalan öğrencilere yaşatılanlardan, cezasızlık politikasından, siyasi iktidarın çıkarlarının her şeyin üzerinde tutulmasından, ötekileştirme ve düşmanlaştırma politikalarından alıyorlar.”

DEM Parti Milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Celal Fırat ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in cevaplandırması istemiyle soru önergesi verdi.

Ülkede siyasi iktidarın oluşturduğu politik atmosferde; toplumsal kutuplaştırma ve ötekileştirme yaşanırken etnik aidiyetin bir saldırı sebebi olmaya devam ettiği belirtilen önergede, “Siyasi söylemlerin etkisiyle farklı olanı yok sayma ve düşman görmenin son örneği, Koç Üniversitesi’nde yaşanmıştır. Irkçı saldırının, eğitim sisteminde dahi insanları kutuplaştıran bir noktaya götürmesi daha vahim olayların yaşanmasına sebep olabilecek tehlikeler barındırmaktadır” denildi.

Önergede Bakan Tekin’in yanıtlaması istemiyle şu sorulara yer verildi:

• Koç Üniversitesi Alevi ve Kürt kimliği nedeniyle saldırıya uğrayan F.B.’yi neden okuldan uzaklaştırmıştır?

• Bu vahşeti tertipleyenlere neden hiçbir yaptırım uygulanmamıştır?

• Olayda ihmali bulunan üniversite yönetimi hakkında neden etkin bir soruşturma yürütülmemiştir?

• F.B.’ye saldıran Hasan Ege F. ile Arda D. hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır?

Bakanlığınızca bir işlem yapılmış mıdır?”

∗∗∗

AÇLIĞI REVA GÖRÜYORLAR

Koç Üniversitesi’nde öğrenciler, okul burslarına zam yapılmamasını protesto etti. Üniversite kampüsünün girişinde bir araya gelen öğrenciler, 4 bin 250 lira olan eğitim burslarına zam yapılmamasına tepki gösterdi. Öğrenciler, iki aydır okuldaki sorunlara ve bursların yetersizliğine ilişkin raporlarını üniversite yönetimine sunmaya çalıştıklarını ancak raporların dikkate alınmadığını ifade etti.