Koç Üniversitesi’ndeki ırkçı saldırının ses kayıtları ortaya çıktı

Koç Üniversitesi’nde ırkçı saldırıya maruz bırakıldığı belirtilen F.B.'nin avukatı Alper Sarıca, ellerindeki ses kayıtları ve yaralamaya rağmen 1 aydan fazla bir süredir, savcılığın Hasan Ege Karanfil'in ifadesini dahi almadığını belirtti. Öte yandan Hasan Ege Karanfil'in oda arkadaşına yönelik bir dizi ırkçı ifade kullandığı ses kayıtları ortaya çıktı.

Koç Üniversitesi'nin öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincilik ödülü sahibi üniversiteli F. B.'nin, aynı odayı paylaştığı Hasan Ege Karanfil ve Arda D. tarafından Alevi olması gerekçe gösterilerek saldırıya maruz bırakılmasına yönelik tepkiler sürerken, Hasan Ege Karanfil isimli öğrencinin ifadeleri bilirkişi raporuna girdi.

Halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; savcılığın yürüttüğü soruşturmaya giren belgeler, Hasan Ege Karanfil'in oda arkadaşına yönelik Kürt ve Alevi olması nedeni ile bir dizi ırkçı ifade kullandığını ortaya koyuyor.

F. B.'nin, kendisine yönelik fiziksel saldırı ve ırkçı ifadeleri içeren 5 ayrı ses kaydına ilişkin savcılığın hazırlattığı bilirkişi raporu dün dosyaya girdi. 6 sayfalık rapora göre, konuşma Karanfil ile F. B. arasında geçiyor.

SKANDAL İFADELER



Oda arkadaşı F. B.'ye yönelik "Siz, kader olarak Yahudilerle çok birbirinize benzeşiyorsunuz. Zafer Partisi iktidarında benzer şeyler yaşayacaksınız" diyen Karanfil, bu kişinin "İyi birşey mi bu?" yönündeki sorusuna şu karşılığı veriyor: "Bence çok iyi bir şey. Türkiye'nin, belli bir noktadan sonraki Doğusu olduğu gibi ateşe verilse..."

Kaynak: halktv.com.tr

'KÖLE OLDUKLARINI KABULLENMELİ'



Karanfil'in, bu ifadesine F. B. "Yaptığın şey kötü birşey ama" diye karşılık veriyor. Karanfil ise "Kürt olmasaymış" ifadesi kullanıyor. Kişilerin, etnik kimliklerini seçemeyeceğini söyleyen F. B.'ye Karanfil "Ama intihar etmek, seçebilecekleri bir şey. Veya, köle olduklarını kabullenmeli ve karşı koymadan vazgeçip itaat etmeyi seçtikleri zaman aslında başarı..." karşılığı veriyor.

'BU NE KADAR HASTALIKLI BİR DÜŞÜNCE'



Karanfil'e, söylediği bu sözler nedeni ile "Oğlum, bu ne kadar hastalıklı bir düşünce" diyor. Karanfil ise, "Hastalık değil. Gerçek bir şey bu. Ve buna itaat etmek zorundalar" diyor. F. B. bu kez, "Kürt mü olması, Kürt olduğu için mi böyle oluyor insanlar" şeklinde bir soru yöneltince Karanfil, İngilizce bir ifade ile "Evet, onlar doğaları gereği bize ittaat ediyorlar" diyor.

Karanfil'in söylediklerine yönelik şaşkınlığın "Cidden buna inanıyor musun?" sözleri ile dile getiren F. B.'ye bu kişi şu karşılığı veriyor:



"Ya inanıyorum İnanıyorum değil biliyorum. Ve bu kötü bir şey değil. Onların doğası o. Bu kötü bir şey değil. Buna karşı koymaya çalışırsa başarısız olacaklar. Sürekli bu yüzden toplumsal tramva yaşıyorlar. Bunu kabullendikleri zaman huzura kavuştuklarını fark edecekler."

KEMERLE VURMA SESİ RAPORDA



İkili arasında devam eden konuşmanın bir yerinde ise Karanfil, F. B. için "Hayır yani. Kürt olduğu yetmezmiş gibi. Adam bir de Alevi ya" diyor. Karanfil'in, F. B.'ye elindeki kemerle vurması ile çıkan ses de bilirkişi raporuna girdi.

Kaynak: halktv.com.tr

AVUKATTAN AÇIKLAMA

F.B.'nin avukatı Alper Sarıca X hesabından yaptığı açıklamada, ses kayıtları ve yaralamaya rağmen 1 aydan fazla bir süredir, savcılığın Hasan Ege Karanfil'in ifadesini dahi almadığını belirtti.

Sarıca şunları söyledi:

“Koç Üniversitesi’nde Müvekkilimin uğradığı ırkçılığı ve canına kast edilmesini perdelemek için faillerce uydurulan “cinsel saldırı iddiası” hakkında disiplin kurulunca iddiaya itibar edilmediğine ve müvekkile ceza VERİLMEDİĞİNE dair karar👇

Birisine istediğiniz her türlü eziyeti yapıp sonra da bana sarkıntılık yaptı demek sizi kurtarmaz. (Savcılık dosyasında da üniversite kayıtlarında da bu iddiayı çürüten pek çok somut delil mevcut. Önceki tweetlerimde izah ettim.)”

Saldırganların cinsel saldırı iddiası gerekçesiyle saldırıya uğrayan müvekkili hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktaran Sarıca, "Oysa aynı savcılık canını zor kurtaran, ırkçılığa uğrayan müvekkilim için sırf faillerin soyut iddiaları nedeniyle adli kontrol kararı verdirdi ve kaldırılması taleplerimizi reddetti" dedi.

Koç Üniversitesi’nde Müvekkilimin uğradığı ırkçılığı ve canına kast edilmesini perdelemek için faillerce uydurulan “cinsel saldırı iddiası” hakkında disiplin kurulunca iddiaya itibar edilmediğine ve müvekkile ceza VERİLMEDİĞİNE dair karar👇

Birisine istediğiniz her türlü eziyeti… pic.twitter.com/17f4KnfQH5 — Av. Alper Sarıca (@AvAlperSarica) January 4, 2024

Koç Üniversitesi'nin F.B'nin üniversiteye girişini yasakladığını belirten Sarıca, "Irkçılığa uğrayan, canına kastedilen müvekkilimin Koç Üniversitesi tarafından 1 ay süreyle okula ve binalara girişi yasaklandı. Bizzat gidip hukuk müşavirliğine delileri sunup anlatmama rağmen sınavlarına bile alınmadı. Telafi sınavı da açılmadı. Şimdi de kaydını dondur diyorlarmış. Başınıza benzer bir olay gelirse üniversitenizde güvende olduğunuzu ve hak ettiğiniz adil muameleyi göreceğinizi düşünmüyorum. Not: Üniversite yurt disiplin kurulu müvekkil hakkında cinsel saldırı iddiası sübut bulmadığından müvekkile ceza VERİLMEMESİNE karar verdi" ifadelerini kullandı.

Avukat Sarıca, Koç Üniversitesi'nin X hesabından konuya dair yapılan açıklamayı alıntılayarak ise şunları yazdı:

"29 Kasım’da rektörünüze ulaşmaya çalıştım. Konuyu izah ettim. Sekreteri bana vakit ayıramayacağını iletti. 1 Aralık’ta üniversitenize geldim. Hukuk müşavirliğinizle 1 saat toplantı yaptım. Ses kayıtlarını dinlettim ve verdim. Müvekkilimi 1 ay boyunca binalarınıza almadınız sınavlarına sokmadınız. Yurt müdürlüğü cinsel saldırı nedeniyle ceza verilmemesine karar verdi. Şimdi kendisine telafi sınavı açılamayacağı söylenip, kaydını dondur bence deniyor. Olaydan sonra yüzündeki kesik hastanenizde estetik tedavisini yaptınız (size yansıyacak diye) ama başka hiçbir şeyle ilgilenmediniz. Mağdurla faili aynı kefeye koydunuz. Hasan E. K. ya bugüne kadar hiçbir yaptırım uygulamadınız. Yazıklar olsun. Koç Üniversitesi"

YAYINEVİ ANLAŞMAYI İPTAL ETTİ

Olayın duyulması ile birlikte Karanfil'in İthaki Yayınevi'nden çıkan bir şiir kitabının da sahibi olduğu ortaya çıktı.

İthaki Yayınları, oda arkadaşına saldırdığı ve ırkçı ifadeler kullandığı öne sürülen Hasan Ege Karanfil ile olan sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

İthaki Yayınları, paylaşımına "Hasan Ege Karanfil isimli yazarın sözleşmesi feshedilmiştir. Kamuoyuna duyururuz" notunu düştü.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

Koç Üniversitesi ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, soruşturma başlatıldığını belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bilime ve insanlığa hizmet etme hedefiyle kurulmuş akademik bir kurum olarak taviz veremeyeceğimiz ilkelerin başında şiddetin ve ayrımcılığın hiçbir türünün kabul edilemeyeceği yer almaktadır. Bu kapsamda üniversitemizde yaşanan olayla ilgili derhal gerekli soruşturmalar başlatılmıştır ve konu ayrıca yargıya taşınmıştır."

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NE OLMUŞTU?

TÜBİTAK birincilik ödülü sahibi üniversiteli F. B., 2 diğer öğrenci ile kaldığı özel üniversite yurdunda odadan ayrılmasını isteyen Hasan Ege K. tarafından önce kemerle, sonra ütüyle saldırıya uğradı. Aynı odayı paylaştığı diğer kişi Arda D. ise, Hasan Ege K.’nin yönlendirmesi üzerine F.B.'ye kesici aletle saldırdı.

Halktv'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Arda D., savcılık ifadesinde F. B.’nin kendisine sarkıntılık yaptığını öne sürerek "Üzerime gelmeye devam etti. O an yaşadığım olayın siniriyle derslerde kullandığım ve sanat bıçağı olarak adlandırılan ucunda neşter bulunan malzeme ile F.’yi belinden ve yüzünden çizerek yaraladım" ifadelerini kullandı.

'BEN ALEVİYİM DİYE BENİ ODADAN ATMAK İSTİYORDU'



Soruşturma dosyasına göre F. B.’ye yönelik ayrımcı ifadeler kullandığı anlaşılan Hasan Ege K. ise ifadesinde olayın kendisi dışında yaşandığını öne sürdü. Hasan Ege K. ifadesinde "Arda, F.’ye kretuarı salladı. Ben de o sırada F.’nin belinden kan aktığını gördüm" diye konuştu.

Yüzünden ve belinden yaralanan F. B. ise ifadesinde "Hasan Ege K., ben Alevi olduğum için ve bana karşı ayrımcılık yaptığından dolayı beni odadan atmak istiyordu. Kendisinden şikayetçi olacaktım. Ancak öğrenci olduğu için sabıkasına yansımasını istemediğim içim şikayetçi olmadım. Halen bana ayrımcılık yapmaya devam ediyor" dedi.

SES KAYITLARININ MONTAJ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ



Savcılık soruşturma dosyasına, 5 ayrı ses kaydının çözümü girdi. Hasan Ege K.’nin, F. B.’ye yönelik “Türkiye’nin, belli bir noktadan sonraki Doğusu olduğu gibi ateşe verilse…” diyor. Hasan Ege K., F. B.’nin etnik kimliği için “Alt ırksınız. İtlaf edilmeniz lazım. Köle olduğunuzu kabullenmelisiniz. İtaat etmek zorundasınız. Seni bu odadan istemiyoruz. Buradan gitmezsen seni öldürürüz ” ifadelerini kullanıyor.

Konu ile ilgili telefonla ulaşılan Hasan Ege K., söz konusu kayıtların ‘montaj’ olduğunu öne sürdü.

İDDİALARI REDDETTİ



Haberin duyulmasının ardından sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Hasan Ege Karanfil iddiaları yalanladı.

Karanfil açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sair medya mecralarından yayımlanan ve yer yer adımın ve fotoğraflarımın da geçtiği abuk subuk iftira haberlerinden haberdarım. Kimin, ne saikle ve amaçla bunu yaptığını da anlıyoruz. Gerekli hukuki başvurular yapılarak suçluların cezalandırılması sağlanacaktır. Haberlerde “F.B.” olarak kısaltılan ve kendisini mağdur gibi gösteren şahıs, cinsel saldırı suçundan adli kontrol ile imza yükümlülüğü altındadır ve yalan haberlerle medya desteği sağlayarak soruşturmanın gidişatını etkilemeye çalışmaktadır. Bilginize."