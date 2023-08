Iron Maiden'ın bateristi Nicko McBrain, felç geçirdiğini açıkladı

Dünyaca ünlü metal grubu Iron Maiden'ın bateristi Nicko McBrain, grubun twitter hesabından video yayımlayarak geçirdiği ağır hastalık ve bundan sonraki süreç hakkında konuştu.

Ocak ayında vücudunun sağ tarafının omzundan aşağısının felç olduğunu açıklayan McBrain, 10 haftalık yoğun tedavi süreci ardından yüzde 70 oranında iyileştiğini açıkladı.

