Iron Maiden'ın bateristi Nicko McBrain, felç geçirdiğini açıkladı

İngiliz heavy metal grubu Iron Maiden'ın bateristi Nicko McBrain, bu yılın başlarında felç olduğunu, 10 hafta süren yoğun tedavi sürecinin ardından iyileştiğini açıkladı.

Dünyaca ünlü metal grubu Iron Maiden'ın bateristi Nicko McBrain, grubun twitter hesabından video yayımlayarak geçirdiği ağır hastalık ve bundan sonraki süreç hakkında konuştu.

Ocak ayında vücudunun sağ tarafının omzundan aşağısının felç olduğunu açıklayan McBrain, 10 haftalık yoğun tedavi süreci ardından yüzde 70 oranında iyileştiğini açıkladı.

A message from Nicko:



Hello Boys and Girls,



I hope this message finds you all well!



The reason I'm writing to you all today is to let you know of a very serious health problem that I have been through. In January I had a stroke, thank the Lord it was a minor one referred to as… pic.twitter.com/QvIt66Sy35 — Iron Maiden (@IronMaiden) August 3, 2023

Her geçen gün daha iyiye gittiğini söyleyen McBrain, turne için provalara başladığını ve bundan sonraki konserlerde de yer alacağını duyurdu.

McBrain, Iron Maiden'ın mayıs ayındaki 'The Future Past Tour'un provalarına yüzde 30 felçli katılırken temmuz ayındaki Avrupa turnesinde de yer aldı.

Iron Maiden'ın menajeri Rod Smallwood da aynı paylaşıma bir not düşerek "Grubun geri kalanı ve ben Nicko'nun felç geçirmesinden bu yana başardıklarının inanılmaz bir inanç ve irade göstergesi olduğunu düşünüyoruz ve hepimiz onunla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

71 yaşındaki Nico McBrain, 40 yıldan uzun zamandır Iron Maiden'ın bateristi olarak çalıyor.