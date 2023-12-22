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İş bırakan sağlık emekçileri kazandı

Çalışma Yaşamı
  • 22.12.2023 06:00
  • Giriş: 22.12.2023 06:00
  • Güncelleme: 22.12.2023 07:26
İş bırakan sağlık emekçileri kazandı
Fotoğraf: Evrensel

BirGün / EGE

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık emekçileri ekim ve kasım aylarındaki nöbet, fazla mesai ve icap ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle yaptıkları eylem kazanımla sonuçlandı.

İş bırakma eylemi sonuç veren sağlık emekçilerinin ücretleri pazartesi günü yatırılacak. Sağlık emekçileri, dün yine hastanenin önünde bir araya geldi. Açıklama yapan Birlik Sağlık Sen İşyeri Temsilcisi Muhammed Demirkan, “Maaş, temel ek ödeme, teşvik ek ödemesi, icap nöbeti ve nöbet ücreti adı altında parça bölük ödemelerinizin hepsi toplansa bile yoksulluk sınırının altında kalmaktadır. Emeğimizin karşılığını zaten vermediği gibi hakkımız gasp etmektedir. İzin vermeyeceğiz" dedi.

Sağlıkçılar nöbet ve mesai ücretlerini talep ediyor
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