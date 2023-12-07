Sağlıkçılar nöbet ve mesai ücretlerini talep ediyor

Haber Merkezi

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık emekçileri nöbet, fazla mesai ve icap ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle başhekimlik binası önünde eylem yaptı.

SES İzmir 2 No’lu Şube, Genel Sağlık-İş İzmir Şubesi ve Birlik Sağlık Sen İzmir Şubesi çağrısıyla buluşan sağlıkçılar, ücretlerinin yatırılmasını istedi. EÜ Hastanesinin sorunlara çözüm bulmadığını kaydeden sağlıkçılar, kırmızı kart göstererek tepki gösterdi. Açıklama sonrası sendika temsilcileri başhekimliğe giderek görüşme talep etti. 13 Aralık tarihi için görüşme günü verildi.