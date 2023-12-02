Hekim göçü kasım ayında hız kesmeden devam etti

Haber Merkezi

Sağlık emekçilerinin yurt dışına gidebilmek amacıyla aldığı ‘iyi hal belgesi’ne başvuruların sayısı kasım ayında 244 oldu.

Yılın ilk 11 ayında ise toplam 2 bin 785 ‘iyi hal belgesi’ alındı. Türk Tabipleri Birliği (TTB), kasım ayında iyi hal belgesi için başvuran sağlık emekçilerinin sayısını açıkladı. TTB’nin verilerine göre sağlık emekçilerinin yurt dışına gidebilmek için aldığı ‘iyi hal belgesi’ne yapılan başvuru kasım ayında 244 oldu. Yılın ilk dokuz ayında yapılan başvuru sayısı ise 2 bin 785’e ulaştı. TTB’den yapılan açıklamada “hekim göçünü tırmandıran sebepler var oldukça, mücadele haktır. TTB, koşullar ne olursa olsun susmayacak, hekimlik değerleri ve toplumun sağlık hakkı için mücadelesini sürdürecektir.” denildi.