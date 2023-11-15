İş bırakan sağlıkçılara kınama cezası

Haber Merkezi

Urfa’da, 1-2 Ağustos tarihlerinde şiddete ve kötü çalışma koşullarına karşı iş bıraktıkları gerekçesiyle sağlıkçılara ceza verildi. Ağız Diş Sağlığı Merkezi ile Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri’nde çalışan sağlıkçılara cezai işlem uygulandığına dair gönderilen yazıda kınama cezası verildiği belirtildi.

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası, sağlıkçılara kınama cezası veren kurumların başhekimleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, sağlıkçıların anayasal hakkını kullandığına vurgu yapıldı. Gazeteduvar’ın haberine göre, açıklamada "Türkiye’de hiç bir hastanede iş bırakma eylemine katılan hekim ve sağlık çalışanlarına herhangi bir soruşturma ve cezai işlem uygulanmıyor. Urfa’da ise il sağlık müdürünün emriyle anayasaya aykırı işlem uygulanıyor" denildi. Urfa Valiliği’nin üzerine düşen görevi yerine getireceğini düşünüyoruz" denildi.