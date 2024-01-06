İş bırakmak bir hak

Emek Servisi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu’nu (SABİM) oluşturan 21 sağlık örgütüne üye çalışanlar, 1-2 Ağustos tarihlerinde iş bırakma haklarını aradıkları için ceza verilmesi ve cezalarda ilçeler arası farklı uygulamaların bulunması nedeniyle ortak basın açıklaması yaptı. Ankara’da Etlik Şehir Hastanesi İl Sağlık Müdürlüğü önünde yapılan açıklamada verilen cezaların hukuksuzluğuna dikkat çekildi.

Basın açıklamasını okuyan Birlik ve Dayanışma Sendikası Ankara İl Temsilcisi Dr. Murat Yılmaz, iş bırakmanın anayasal bir hak olduğuna dikkat çekti. Yılmaz şunları söyledi: “1-2 Ağustos 2023 tarihlerinde, sağlıkta şiddet ve özlük haklarımızın kötüye gidişine ‘dur’ demek için anayasal hakkımız olan iş bırakma hakkımızı kullandığımız gerekçesiyle cezalandırıldığımız için buradayız. Buradayız çünkü; Ankara’da sendikal hak olan iş bırakma eylemimizden dolayı, usulsüz disiplin uygulamalarına ve cezalara çarptırıldık. Aynı fiile Ankara’da bazı ilçe sağlık müdürlükleri inceleme başlatmazken, bazı ilçe sağlık müdürlükleri ise inceleme başlatıp disiplin cezaları uyguladı. Hatta bu standartsızlık yetmezmiş gibi ceza verilen ilçelerde aynı aile sağlığı merkezinde görev yapanlar için 1-2 Ağustos tarihlerinde iş bırakmaları gerekçesiyle farklı cezalar dahi uygulandı. Soruyoruz; bu kadar farklı disiplin uygulaması ve disiplin işlemlerinin nedeni ve gerekçesi nedir? Anayasal hak olan iş bırakmaları, bırakın cezalandırmayı engellemenin bile suç olduğunu yetkililere hatırlatmak istiyoruz.” dedi.