İş cinayetinde iki kat fark

SGK verilerine göre bildirilen ‘iş kazası ve meslek hastalığı ölümleri’ ile ‘iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölüm geliri dosyası sayısı’ arasındaki fark büyük. Son 17 yıldaki fark neredeyse iki katına ulaşarak 22 bin 525 oldu.

Dilan ESEN

Türkiye’de iş kazaları ve meslek hastalıkları (iş cinayetleri) sonucu ölen işçi sayısına ilişkin resmi veriler oldukça çarpıcı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) açıkladığı verilere göre bildirilen ‘iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölenler’ ile ‘iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölüm geliri dosyası sayısı’ arasında büyük bir fark var. SGK söz konusu verilere ilişkin son açıklamasını 2022’de yaptı. Bu fark 2022’de 1.902 oldu. 2005-2022 yılları arasındaki fark ise tam 22 bin 525. İstatistikler iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu ölümlerin ulaştığı boyutu gözler önüne seriyor.

SGK NET ŞEKİLDE AÇIKLAMIYOR

SGK normal olarak ölümlü iş kazası olarak bildirilen verileri açıklıyor ve bunlar kamuoyunda iş kazası sayıları olarak biliniyor. Ayrıca müfettiş incelemesi ve yargı kararı sonucunda kesinleşen iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölüm sayıları var. Bunlar asıl iş kazası yani iş cinayeti sayısı.

SGK istatistiklerinde kesinleşen iş kazası ve meslek hastalığı ölüm geliri dosya sayılarına göre kesinleşen hak sahiplerine gelir ödeniyor. Verilerde yer alan her dosya bir iş kazası ve meslek hastalığı ölüm anlamına geliyor.

DİSK-Ar’ın hesaplamalarına göre SGK’ye 2005 yılında 1.096 ölüm bildirimi yapılırken iş kazası sonucu ölüm geliri bağlanan dosya sayısı ise 1.675 oldu. Yıllar ilerledikçe fark ise artarak iki katına çıkarken bazı senelerde iki katını da geçiyor. Örneğin 2019’da 1.147 ölüm bildirimi yapılırken 2 bin 841 dosyaya da gelir bağlandı. 2020’de 1.236 ölüm bildirimi; gelir 2 bin 524 dosya bağlandı. 2021 yılında 3 bin 105 gelir dosyası bağlanırken 1.417 ölüm bildirimi yapıldı. En çok fark ise 2022’de oldu. 2022 yılında 3 bin 427 dosyaya gelir bağlandı ancak yalnızca 1.525 kişinin ölüm bildirimi yapıldı. Aradaki fark ise 1.902 oldu.

SGK verilerine göre AKP’nin iktidar olduğu son 17 yılda en az 46 bin işçi çalışırken hayatını kaybetti.

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DİSK-AR’IN HESAPLAMASI GÖSTERDİ*

*DİSK-AR’ın SGK istatistikleri üzerinden yaptığı araştırmaya göre aradaki fark oldukça büyük. Buna göre 2005-2022 arası dönemde iş kazası veya meslek hastalığı sonucu bağlanan ölüm aylığı vakaları esas alarak yapılan ölüm sıklığı oranı yılda ortalama yüz binde 20,4. Bu oran bildirimleri yapılan iş cinayeti oranının çok üstünde.

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İNŞAAT İŞÇİSİ DÜŞEREK ÖLDÜ

İstanbul Avcılar’da bir inşaatta çalışan Harun Turan, dördüncü kattaki iskeleden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Turan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir inşaatın üst katındaki iskelede çalışan Harun Turan, önceki gün dengesini kaybederek düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Turan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili firma sahibi, ustabaşı, iş güvenliği uzmanı ve bir işçi ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Turan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Kars'ın Sarıkamış ilçesine gönderildi.