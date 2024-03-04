İş cinayetlerine karşı önlem alın

Emek Servisi

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, iş cinayetlerinin önüne geçmek için çalışma yaşamı ve iş güvenliğine ilişkin düzenlemelerin işçi, emekçi hak ve çıkarlarını gözeterek yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

TMMOB, İş Cinayetleri İle Mücadele Günü dolayısıyla iş cinayetlerine dikkat çekmek için etkinlikler düzenledi. TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu, iş cinayetlerine dikkat çekmek için İzmit İnsan Hakları Parkında bir basın açıklaması yaptı. 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu’da kömür ocağında meydana gelen ve 263 emekçinin hayatını kaybettiği grizu patlamasının üzerinden tam 32 yıl geçtiğini hatırlatan İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Mehmet Ali Elma, sorumluların affedilmeyeceğini ve bir gün bizlerden çalınan hayatının ve emek sömürüsünün hesabının sorulacağını ifade etti. Elma “Bu ölümleri ancak ve ancak işçiler, emekçiler, sendikalar, meslek örgütlerinin birlikteliği ve örgütlü mücadelesi önleyebilir.” dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ise yaptığı yazılı açıklamada, Erzincan İliç’te meydana gelen felakette 9 işçinin göçük altında kaldığını hatırlatarak, "Yine madenlerde, inşaatlarda, tarımda, ormanda, kimya sanayiinde, taşımacılıkta, tersanelerde, ticaret ve büro işyerlerinde iş cinayetlerini, işçi ölümlerini, katliamları konuşuyoruz" ifadelerini kullandı. AKP iktidarında her gün ortalama 5 emekçinin yaşımını yitirdiğine dikkat çeken Koramaz, "İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini maliyet olarak gören işverenler, iş cinayetlerini kader diye dayatanlar, uyguladığı politikalarla ihmalkar davranan iktidar/siyasi irade bu cinayetlerin sorumlusudur" dedi. "Ölmek değil, yaşamak istiyoruz!" diyen Koramaz, iş cinayetlerinin önüne geçmek için yapılması gerekenleri sıraladı. Çalışma yaşamı ve iş güvenliğine ilişkin düzenlemelerin işçi, emekçi hak ve çıkarlarını gözeterek yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Koramaz, "Bu düzenlemelerin içeriğinin belirlenmesinde sendikalar, meslek örgütleri, üniversiteler esas belirleyici unsur olmalıdır. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin mevzuat, eğitim, denetim vb. tüm politikaların belirlenmesi, yerine getirilmesi için idari ve mali yönden bağımsız Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Kurulu/Enstitüsü kurulmalıdır. Türk Ceza Kanunu’na ‘İş cinayetleri’ konusunda doğrudan hükümler içeren maddeler konulmalıdır" görüşünü dile getirdi.