İş, emek, özgürlük için kamuda ek protokol

Emek Servisi

Manisa’nın Soma ilçesinde Ege Linyitleri İşletmesi’nde çalışan maden işçileri, işyerlerinde açıklama yaparak vergide adalet ve ek protokol talep etti. Kamuda çalışan farklı iş kollarındaki işçilerin başlattı ek protokol eylemlerini desteklediklerini söyleyen işçiler, “İş, emek, özgürlük için yaşasın haklı mücadelemiz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Türk-İş Kamu Koordinasyon Kurulu’nda yer alan sendika başkanları önceki gün kamu işçilerinin ek zam talebi üzerine görüştü. Atalay, “Enflasyondan kaynaklı sıkıntının bedelini ödüyoruz. Ortada bir ücret dengesizliği var. Kamudaki ücret dengesizliği bir an evvel çözülmeli” diye konuştu.