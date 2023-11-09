İş Sanat’tan çocuklara ücretsiz ara tatil atölyeleri

Kültür Sanat Servisi

İş Sanat, sonbahar ara tatilline giren öğrencileri İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus’ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde her biri birbirinden renkli, geliştirici ve yaratıcı atölyeler ile ağırlıyor.

11-19 Kasım arasında gerçekleşecek ve tamamı ücretsiz olarak düzenlenen atölyelerin içerikleri, yaş grupları, kontenjan sayısı ile ilgili detaylı bilgi www.issanat.com.tr adresinden alınabilir. İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi, farklı yaş grupları için birçok atölyeye katılma imkânı sunuyor. Müze’nin atölyelerine rezervasyon yaptırmak için info@isbankmuze.com.tr adresiyle iletişime geçebilirsiniz.

Ankara Ulus’taki tarihi binadaki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde ise “Müzede Masal: Birikim Masalı”, “Cumhuriyet Postası”, “Dans Eden Fırçalar” atölyeleri var. Müzedeki atölyeler için rezervasyon yaptırmak için atolye@issanat.com.tr adresiyle iletişime geçebilirsiniz.