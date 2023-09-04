İş yerleri için eylül ayı kira artış oranı belli oldu

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranı, konutta yüzde 25 ile sınırlandırıldı. İş yerlerinde eylül ayında yapılacak kira artış oranı ise ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yüzde 56,28 olarak kayıtlara geçti.

Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte eylül ayı kira artış oranı belli oldu.

Fahiş kira artışlarının önüne geçmek adına geçtiğimiz yıl devreye alınan ve konuttaki kira artış oranını düzenleyen yüzde 25 zam sınırlaması uzatılırken işyeri kiraları için herhangi bir düzenleme yapılmadı.

On iki aylık ortalamalara göre belirlen kira zam oranı böylece eylül ayında iş yerlerinde yüzde 56,28 oldu.

Konutlardaki kira artış oranı ise 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olarak uygulanacak.