İş yerleri için kasım ayı kira artış oranı belli oldu

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranı, konutta yüzde 25 ile sınırlandırıldı. İş yerlerinde kasım ayında yapılacak kira artış oranı ise ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yüzde 54,26 olarak kayıtlara geçti.

Eylül ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte iş yerlerinda bu ay için uygulanabilecek kira artış oranı belli oldu.

Fahiş kira artışlarının önüne geçmek adına geçtiğimiz yıl devreye alınan ve konuttaki kira artış oranını düzenleyen yüzde 25 zam sınırlaması uzatılırken işyeri kiraları için herhangi bir düzenleme yapılmadı.

Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklamasıyla birlikte kasım ayı kira artış oranı yüzde 54,26 olarak belirlendi. Böylece kira kontrat süresi kasım ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 54,26 olarak uygulayacak.

Konutlardaki kira artış oranı ise 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olarak uygulanacak.

İŞYERİ KİRA HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Kasım 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %54,26

Kira Artış Tutarı: 5.426,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 15.426,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 185.112,00 TL

KONUT ÖRNEK HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 5.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Kasım 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 1.250,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 6.250,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 75.000,00 TL