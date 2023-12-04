İş yerleri için kira artış oranı belli oldu

Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira zam oranları da ortaya çıktı. İş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı 53,40 oldu.

Aralık ayı kira artış oranı, kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte belli oldu. Konut kiraları için yüzde 25'lik artış sınırı sürerken, iş yeri kiralarındaki artış oranı kasım ayı enflasyon verilerine göre düzenlenecek.

Kasım ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre aralık ayında işyerleri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 53,40 gerçekleşti.

İŞYERİ KİRA HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Aralık 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %53,40

Kira Artış Tutarı: 5.340,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 15.340,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 184.080,00 TL

KONUT ÖRNEK HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 5.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Aralık 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 1.250,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 6.250,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 75.000,00 TL

TÜİK verilerine göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,98, aylık yüzde 3,28 arttı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 60,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,98 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,40 olarak gerçekleşti.