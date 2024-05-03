İş yerleri için kira artış oranı belli oldu
TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte iş yerleri için uygulanacak kira artış oranları belli oldu. Buna göre, iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 59,64 olarak gerçekleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 yıllık yüzde 69,80 oldu. Bununla birlikte kira artış oranı da belirlenmiş oldu.
İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 59,64 olarak gerçekleşti. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 59,64 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek.
Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 57.50 olmuştu.
Konutlarda kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak.