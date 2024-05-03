İş yerleri için kira artış oranı belli oldu

TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte iş yerleri için uygulanacak kira artış oranları belli oldu. Buna göre, iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 59,64 olarak gerçekleşti.

Ekonomi 03.05.2024 10:42 Giriş: 03.05.2024 10:42

Güncelleme: 03.05.2024 10:52 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Depophotos