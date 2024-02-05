İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

TÜİK, ocak ayın enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyatları ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,70 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 64,86 olarak gerçekleşti. Buna göre; iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 54,72 oldu. Konutlarda kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak.

Ekonomi 05.02.2024 10:44 Giriş: 05.02.2024 10:44

Güncelleme: 05.02.2024 10:49 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Depophotos

Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla bu ay iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı da belli oldu. On iki aylık ortalamaya göre hesaplanan tavan zam oranı yüzde 54,72 oldu. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 53.86 olmuştu. KONUTTA YÜZDE 25 DEVAM EDİYOR Konut kiralarında ise 1 Temmuz’da sona eren yüzde 25’lik tavan zam uygulamasının devam edeceği açıklandı. Uygulama 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek. Yılın ilk enflasyon verileri açıklandı: TÜİK verileri beklenti altında kaldı ENAG, ocak ayı enflasyonunu açıkladı