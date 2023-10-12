İş yükü yargıyı geciktiriyor

İş yükü nedeniyle emekçilere zulmedilen PTT’deki hantallığın yargıyı da etkilediği ortaya çıktı. Tebliğe çıkarılan belgelerin muhataplarına ulaşımında gecikmeler hak ihlaline neden oldu.

Mustafa BİLDİRCİN

Tekirdağ Barosu’na kayıtlı bir avukatın Kamu Denetçiliği Kurumu’na yaptığı başvuru, PTT’nin içinde bulunduğu tabloyu gözler önüne serdi. PTT aracılığıyla gönderilen hukuki tebligatların muhatabına ulaşmadığını belirten avukat, çözüm için ‘ombudsman’ın kapısını çaldı. Avukat, tebligat dağıtımının uzun süreler almasının yargılama sürecinin ve çözüm bekleyen birçok hukuksal işin gecikmesine sebebiyet verdiğini belirtti.

Kamu Denetçiliği Kurumu, PTT’den inceleme talep etti. Şikâyete konu tebligatın, ‘sehven’ geciktiğini savunan kurumun, “Aynı aksaklıkların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınarak ilgili dağıtım ve kontrolden sorumlu personelin uyarıldığı” iddia etti. PTT yönetimi öte yandan, personelin 6 Şubat’ta meydana gelen depremler nedeniyle yapılan yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için görevlendirilmesini de gecikmelere gerekçe gösterdi.

İKİ AYDA TESLİM

İncelemeyi derinleştiren Kamu Denetçisi, bazı gönderilerin hareket durumlarını takip numaraları üzerinden mercek altına aldı. İncelemenin ardından, “Gönderiler beş ya da yedi gün içinde teslim edilir” iddiasının uygulamada karşılığı olmadığını ortaya koyan tabloda şunlar sıralandı:

22 Ocak 2021’de PTT’ye teslim edilen gönderi, 23 Şubat 2021’de,

31 Mart 2021’de PTT’ye teslim edilen gönderi, 13 Nisan 2021’de,

2 Ağustos 2022’de PTT’ye teslim edilen gönderi, 13 Ekim 2022’de,

11 Nisan 2023’de PTT’ye teslim edilen gönderi, 8 Mayıs 2023 alıcısına teslim edildi.

ADİL YARGILANMA HAKKI

Avukatın başvurusu kapsamında yapılan incelemenin ardından tebligattaki gecikmeleri tespit eden Kamu Başdenetçisi, PTT’ye, “Gerekli tedbirlerin alınması” konusunda uyarıda bulundu. PTT’ye de tebliğ edilen kararda, özetle şu ifadeler kullanıldı: “Tebligat evraklarının tesliminin uzun süreler almasının yargılama sürecinin ve çözüm bekleyen birçok hukuksal işlemin gecikmesine ve haberleşme hürriyeti ile adil yargılanma hakkı kapsamında hak ihlallerine sebebiyet verebileceği dikkate alınmalıdır. Özellikle şikâyet konusu mahkemeler veya icra daireleri tarafından tebliğe çıkarılan belgelere ilişkin posta hizmetlerinin öngörülen sürelerde yerine getirilmesinde yeterli özenin gösterilmesi gerekmektedir.”