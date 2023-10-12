İşçi Filmleri bu yıl Aşk Mark ve Ölüm ile açılıyor

Kültür Sanat Servisi

Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, 3 yıllık pandemi arasından sonra ilk defa Ankara’da sinemaseverleri salonlarda ağırlayacak. 18 yıl önce “Sponsorsuz, Yarışmasız, Ücretsiz ve Alternatif Festival” sloganı ile yola çıkan Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, Ankara’da başlıyor. 14-19 Ekim tarihleri arasında festival programında yer alan 15 film, Mülkiyeliler Birliği ve Kavaklıdere Sineması’nda gösterilecek.

Tüm gösterimlerin ücretsiz olduğu festivalin açılış etkinliği 14 Ekim Cumartesi günü saat 18.30’da Kavaklıdere Sineması’nda gerçekleştirilecek. Oyuncu Gözde Duru’nun sunuculuğunu üstlendiği etkinlikte Sputnik’te greve çıkan gazeteciler, direnişteki FEDAŞ işçileri, ev eksenli üretim yapan kadınlar ve özel okul öğretmenleri mücadelelerini anlatacak. Açılış etkinliğinde Grup Tersname de müzik dinletisi ile yer alacak. Festivalin açılış filmi ise “Aşk, Mark ve Ölüm.”