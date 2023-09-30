İşçi mezarlığı: 3 kentte üç kişi hayatını kaybetti

Emek Servisi

Gün geçmiyor ki her gün yeni bir iş cinayeti yaşanmasın. Ülke adeta işçi mezarlığına döndü. Düzce’de plastik ürünler üreten bir fabrikada çalışan 43 yaşındaki Ümit Özsoy, pres makinesine sıkışarak hayatını kaybetti. Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. 67 yaşındaki M.K., Ambar Mahallesi’nde çalıştığı apartman inşaatında asansör boşluğuna düştü. Ekipler, yaklaşık 5 metre yüksekten düşen M.K’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. İzmir’de ise arabalı vapurun bakımı sırasında başına sert bir cisim düşen 43 yaşındaki belediye işçisi Ferhat Güngörmüş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay, 22 Eylül günü Alaybey Tersanesi’nde meydana geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZDENİZ AŞ’de makine personeli olarak görev yapan Ferhat Güngörmüş, arabalı vapurun bakımı sırasında başına düşen sert cisim nedeniyle yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Ferhat Güngörmüş, önceki gün hayatını kaybetti. Sosyal medyadan açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Çok üzgünüm. Alaybey Tersanesinde havuza alınan Hasan Tahsin Arabalı Vapuru’nda yaşadığı talihsiz kaza sonucu, 22 Eylül’den bu yana tedavi gören İZDENİZ makine personelimiz Ferhat Güngörmüş’ü ne yazık ki kaybettik” dedi.