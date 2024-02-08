İşçi ses yükseltiyor

Agrobay ve Özak Tekstil direnişleriyle başlayan işçi eylemleri yayılıyor. Konya, Çanakkale, Antep, Ankara ve Kocaeli’nde emekçiler; ekonomik, sosyal ve sendikal hakları için direnişte. İşçiler ‘mücadele vurgusu’ yaptı.

Yaren ÇOLAK

Derinleşen ekonomik kriz nedeniyle yoksulluğa mahkum edilen ve işleri kaybetme tehlikesi yaşayan emekçiler sesini yükseltmeye başladı. Gelirlerinin insanca yaşanabilecek seviyelere çıkarılmasını isteyen işçiler dün 5 ilde direnişe başladı.

FABRİKA ÖNÜNDE EYLEM

Konya'da bulunan Seydişehir Eti Alüminyum'da işçiler patronun zam önerisini kabul etmedi. Yeni yılda ücretlere yapılan yüzde 56 oranındaki zammın enflasyon karşısında hızla eridiğini belirten işçiler, fabrika önünde eylem düzenledi. Vardiya değişiminde bir araya gelen işçiler yönetimi istifaya çağırdı. "Sadaka değil, hakkımızı isteriz" sloganı atan işçiler, zam oranı yükseltilinceye kadar fabrika önünden ayrılmayacaklarını ifade etti. İşçiler daha sonra Seydişehir ilçe merkezinde yürüyüşe geçti.

TKİ ÇALIŞANLARI İŞ BIRAKTI

Çanakkale’nin Çan ilçesinde bulunan Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Çan Kömür İşletmesi’nde taşeron şirketlerdeki şoför ve operatörler maaş anlaşmazlığı nedeni ile iş bıraktı. Maaşlarının Türkiye ortalamasına çıkarılmasını ve mobbingin son bulmasını isteyen şoför ve operatörler talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini dile getirdi. Çalışma şartlarının ağır olduğunu dile getiren bir işçi, “Gündüz vardiyasında 10-10,5 saat çalışıyoruz. Sabah 7,5’ta başlan mesai akşam 6’ya kadar devam ediyor ve sadece bir saat yemek molası veriyorlar" dedi. İşçiler ayrıca zam istedikleri için mobbinge maruz kaldıklarını dile getirerek, maaşı beğenmeyenlerin istifaya zorlandığını ve zorla dilekçe yazdırıldığını söyledi.

ÜRETİMİ DURDURDULAR

Antep'te bulunan Milat Halı fabrikasında konfeksiyon bölümü işçileri iş bıraktı. Açıklanan yüzde 52 zam oranını kabul etmeyen gece ve gündüz vardiyası işçileri üretimi durdurdu. İşçiler fabrika yönetiminin kendilerine verdiği sözü tutmadığını belirtti. Zammın yüzde 65'e çıkarılmasıni isteyen işçiler, kıdem farkı, iki bayramda ikramiye verilmesini ve eyleme katılan hiçbir işçinin işten atılmamasını talep ediyor. İşçi temsilcileri dün sabah saatlerinde fabrika yönetimi ile bir görüşme yaptı ancak görüşmeden herhangi bir olumlu sonuç çıkmadığı öğrenildi. BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen de eyleme destek verdi.

Öte yandan Antep’te Selçuk İplik fabrikasında, düşük zamma karşı iki vardiyadaki işçiler iş bıraktı. Patronun zammı yüzde 60’a çıkarması üzerine işçiler eylemlerini sonlandırdı.

İŞLERİNİ GERİ İSTİYORLAR

Fransız menşeli Mersen İstanbul Sanayi Ürünleri AŞ firmasının Kocaeli Gebze’deki fabrikasında işverenin 4 işçiyi işten çıkarması üzerine çalışanların örgütlü olduğu Birleşik Metal-İş, direniş başlattı. Fabrika önünde eylem yapan işçiler, “Direne direne kazanacağız”, “Yaşasın onurlu mücadelemiz”, “Sendika hakkımız engellenemez” sloganları attı. Birleşik Metal-İş,'ten yapılan açıklamada, yetki itirazı üzerine açılan davanın sendika lehine sonuçlanmasına karşın toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılmayan işverenin sendikadan istifa etmeleri için baskı yaptığı belirtildi. İşçileri yıldıramayan işverenin 4 işçiyi işten çıkardığı belirtildi. Eyleme katılan Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri Fehmi Elmacı, işverene, işten çıkardığı işçileri geri alma ve sendikayla masaya oturma çağrısı yaptı.

Usulsüz ihaleyle işsiz bırakılan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (Antıp) İbni Sina ve Cebeci Hastanesi emekçileri 1 ay önce Üniversite yönetiminden aldıkları sözün tutulmadığını açıkladı. Yaklaşık 2 buçuk aydır işleri ve tazminat hakları için direnişte olduklarını söyleyen Antıp A.Ş. çalışanı 72 işçi “çalıştığınız, yaşadığınız ve özel ofislerinizin bulunduğu her yer hakkımızı alana kadar bizim için birer direniş alanı olacak” ifadelerini kullanarak verilen sözlerin takipçisi olacaklarını ve haklarını almakta kararlı olduklarını belirtti.