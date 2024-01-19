İşçiler can derdinde, işveren hile peşinde

Tokat’ta 31 işçinin zehirlendiği fabrika sahibinin maaş ödemelerini tazminat gibi gösterdiği ortaya çıktı. İşçi maaşları 3 ay ‘tazminata mahsuben’ notuyla yatırıldı.

Havva GÜMÜŞKAYA

Tokat’ın Çamlıbel ilçesinde bulunan, 75 işçinin çalıştığı Kılıç Ayakkabı Fabrikası’nda geçen yıl mart ayında yaşanan zehirlenme olayından bir skandal daha açığa çıktı. İşverenin işçilerin tedavilerinin devam ettiği süreçte işçilere maaş ödediği ancak bu ödemeleri tazminat olarak gösterdiği ortaya çıktı.

İşçilere, raporlu oldukları dönemde maaş ödemesi yapan ancak bu ödemenin ‘maddi-manevi tazminat mahsuben’ notuyla hesaplara aktarıldığı öğrenildi.

‘BANKA ÖYLE YAPIYOR’

Doğum tarihleri 1995 ile 2004 arasında değişen ve solvent etkilenmesine bağlı Solvent Polinöropatisi teşhisi konulun işçiler, hâlâ resmi olarak meslek hastalığı tanısı alamadı.

Hastalığın ortaya çıkmasının ardından ilk birkaç ay maaş alamaya devam eden işçiler, işveren tarafından fizik tedaviye götürüldüklerini, kendilerine tekerlekli sandalye verildiğini belirtti. Ancak 8 bin 500 TL asgari ücret alan işçilerin banka hesaplarına ödeme ‘tazminata mahsuben’ notuyla yatırıldı. Hukuki sürecin başlamasıyla bu ödemeler de kesildi. İşletmenin muhasebesine “Neden böyle yatırıldı?” diye soran işçilere ise “Banka öyle yapıyor” yanıtı verildi. İşçilere Haziran ve Temmuz’da 8 bin 500 TL, Ağustos’ta ise 11 bin 402 liralık ödeme yapıldı.

YÜKÜMLÜLÜKTEN KAÇMA

İşverenin, işçilerin dava süreci başlamadan tazminat yükümlülüğünden kurtulmak için bu yönteme başvurduğu iddia edildi. Çalışma Ekonomisi Uzmanı Avukat Murat Özveri, maddi tazminatın bölünemeyeceği, manevi tazminatın da bu şekilde ödenemeyeceğini kaydetti. “İşçilerin geçirmiş oldukları hastalık nedeniyle çalışamadıkları günlere yönelik işverenin ücretlerini tam olarak yatırması, sosyal güvenlik hukuku açısından işçilerin SGK’den alacakları geçici iş göremezlik ödeneği ile ücretleri arasındaki farkın oluşmaması için yapılmış bir sosyal yardım niteliğindedir” diyen Özveri, “İşverenin raporlu oldukları süre dâhilinde yatırdığı bu ücreti işçilerin ilerde açacağı maddi ya da manevi tazminattan mahsup edilecek bir kalem olarak değerlendirilemez” ifadelerini kullandı.

İşçilerin açtığı davaların duruşmaları önümüzdeki aylarında Tokat İş Mahkemesi'nde görülecek. Savcılıkça yürütülen soruşturma ise devam ediyor.