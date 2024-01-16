SGK tanı koymamak için çok uğraşıyor

Tokat’ta 31 işçinin solvente maruz kalması, kimyasal zehirlenmeleri gündeme getirdi. Dr. Karadağ, “Sigorta tanı koymamak için elinden geleni yapıyor” dedi.

Havva GÜMÜŞKAYA

Tokat’ın Çamlıbel ilçesinde bulunan, Kılıç Ayakkabı Fabrikası’nda zehirlenen 31 işçinin aradan 10 ay geçmesine rağmen sağlıklarına kavuşamamasının ortaya çıkmasının üzerine kimyasal zehirlenmeler bir kez daha gündeme geldi.

İş Sağlığı Bilim Uzmanı Dr. Özkan Kaan Karadağ, solvent zehirlenmeleri sonucu 2013-2014 yıllarında çok sayıda vakanın olduğunu anımsatarak “İşçilerde, hem bacak hem de kollarda hareket kaybı yaşadı. İşçiler felç yaşadı. 3-4 yıl boyunca bu şekilde yaşadı. O dönemde de iş sağlığı güvenliği adına meslek hastalıkları hastaneleri Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) uyardı. Buna rağmen bugün tekrar bu olayları yaşamaya devam ediyoruz. Yaşanan olayda işçilerde uç sinirlerin etkilenmesi söz konusu ama solventlerin tek etkisi bu değildir. Merkezi sinir sistemine, karaciğere ve görme sinirleri üzerine etkilidir. Bazıları kalıcı bazıları da çok uzun süreler devam eder. Nörolojik etkilenme muhtemelen en az 3-4 yıl sürecektir. Bu işçilerin bir kısmı çalışamayacaktır” ifadelerini kullandı.

HİÇBİR YERDE YOK

Meslek hastalığı tanısının çok zor konulduğunu sürecin çok uzun olduğunu kaydeden Dr. Karadağ, “Sosyal Güvenlik Kurumu hem parayı ödeyen hem de ne kadar ödeyeceğine karar veren olamaz. Sigorta kurumu buna karar veren olursa süreç daha da uzar. Meslekte kazanma gücü sigortalanıyor ama ne ödeneceğine karar veren sigortanın kendi memuru. Böyle bir saçmalık dünyanın hiçbir yerinde yok. Bu yapıldığı için zaten SGK tartışılır durumda. Herkes SGK’nin bilerek vermediğini düşünüyor. Ve sigorta tanı koymamak için elinden geleni yapıyor” dedi. DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, imalathanede 31 işçinin zehirlenmesine sebep olan içeriğin bilinmesine rağmen kullanılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

MAĞDURİYET GİDERİLSİN

Birleşik Metal-İş Sendikası, işçilerin zehirlenmesine sebep olan içeriğin fiziksel özelliklerinin, malzeme güvenlik bilgi formunda belirtilenden farklı olduğunun bilinmesine rağmen kullanımına devam edilmesine tepki gösterdi. “Bir an önce işçilerin yaşadıkları mağduriyet giderilmeli, yaşam kalitelerini artıracak rehabilitasyon süreçleri başlatılmalı ve işçilere en az yaşamlarını idame ettirecek düzeyde bir gelir sağlanmalıdır" çağrısı yapan Birleşik Metal-İş açıklamasında "Bugüne kadar sorumluluğunu yerine getirmeyen devletin, bu işçilerin insan onuruna yakışır bir yaşam sürmeleri için derhal harekete geçmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.