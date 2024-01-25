İşçiler, Özak Holding önüne çadır kurdu

Emek Servisi

Urfa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Özak Tekstil’de çalışırken verilmeyen hakları ve sendika seçme özgürlüklerinin engellenmesine karşı başlattıkları eylemi İstanbul’a taşımalarının ardından şirketin önünde çadır kurdu.

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) üyesi işçiler, İstanbul Zeytinburnu’ndaki Özak Holding’in önünde eylemlerini devam ettiren işçiler, “Haklarımız verilinceye kadar mücadelemiz devam edecek, bu çadır burada kalacak” dedi.