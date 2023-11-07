İşçiler sokakta

Bangladeş’ten Kanada’ya yüz binlerce işçi zam talebi ve hakları için direnişte. Emekçiler haklarını alana kadar mücadele edeceklerini açıkladı.

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Dünyanın dört bir tarafında işçiler hakları için sokakta. Bangladeş’te bir haftadır zam talebi nedeniyle direnen işçilerin yanı sıra İsveç ve Kanada’da emekçiler greve çıktı.

Güney Asya ülkesi Bangladeş’te tekstil işçileri, dayatılan sefalet ücretlerinin artırılması talep ederek bir haftadan fazla bir süredir protesto gösterileri düzenliyor. Bangladeş Hazır Giyim Üreticileri ve İhracatçıları Birliği (BGMEA) tarafından tekstil işçilerine asgari ücretin yüzde 25’i önerilmişti. 90 dolara tekabül eden maaşı reddeden işçiler, 208 dolar istedikleri gerekçesi ile protestoya başladı. Dünyanın önde gelen markalarından GAP, Walmart, H&M, Inditex, Betseller, Levi’s, Marks and Spencer, Primark ve Aldi’nin protestolar neticesinde üretimlerinin sekteye uğradığını ifade eden Bangladeş Konfeksiyon ve Sanayi İşçileri Federasyonu Başkanı Kalpona Akter, “İşçiler 75 dolar ile geçinemedikleri için ek mesaiye kalıyorlar, markalar işçileri sömürüyor” ifadelerini kullandı. Yerel basına göre protesto gösterilerinde birisi polis olmak üzere en az beş işçi hayatını kaybetti. Bangladeş’in sanayi faaliyetlerinin en sık yürüdüğü kentlerden olan Ashulia’da yaklaşık 10 bin tekstilci işçisi vardiyalarına dönmek isteyen diğer tekstil işçilerini engellemeye çalışması üzerine çatışma çıktı. Çin’in ardından dünyanın en büyük ikinci hazır giyim tekstil ülkesi olan Bangladeş’te 3500 fabrika bulunuyor. İhracatın yüzde 85’ini 55 milyar dolarla tekstil pazarı karşılıyor. Ocak 2024’te yapılacak genel seçimlerin yarattığı gergin atmosfer ile yükselen enflasyonun protestoları tetiklediğini ifade edildi.

420 BİN EMEKÇİ GREVDE

Kanada’da bulunan Quebec eyaletinde tahmini 420 bin kamu görevlisi, çalışma koşulları ve daha iyi ücret gibi taleplerini duyurmak için greve katıldı. Kamu çalışanları yeni bir toplu iş sözleşmesi için Quebec hükümeti ile geçen yıldan bu yana müzakere halinde fakat hükümetten gelen teklifler çalışanlar tarafından reddedildi. Quebec Hükümeti son teklifini geçen hafta 5 yıl içinde gerçekleşmek suretiyle yüzde 10,3’lük maaş artışı olarak sundu. Bu teklif kabul görmedi. Ekim ayı ortasında kamu işçileri, dönüşümlü grevden tam kapsamlı greve dönüş için yaptıkları oylamada yüzde 95 oranında “greve evet” çıktı. Grevi kelime anlamı “Ortak Cephe” olan sendika federasyonları ittifakından “Front Commun” örgütledi. Grevin kapsamı kreş, ilk, orta öğretim ve özel eğitim ile ulaşımı etkileyecek. Öte yandan Quebec yasaları nedeniyle sağlık hizmetleri devam edecek, ancak sağlık çalışanları iş bırakmayacak ve kısıtlı çalışacak. Quebec halk sağlığı çalışanı ve sendika aktivisti Gustavo Monteiro tarafından sosyal medya platformu Twitter’da (X) yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: “Savaşa devam ediyoruz, 420 bin işçi greve katılacak.”

İsveç Metal İşçileri Sendikası IF Metall ise Elon Musk’ın sahibi olduğu ABD’li otomobil üreticisi Tesla’nın toplu iş sözleşmesine uymak istememesi nedeniyle geçen haftadan beri şirketin tesislerinde grevde.

Sendika, web sitesinde yaptığı açıklamada “Tesla’daki üyelerimizin, İsveç’teki diğer benzer şirketlerdeki üyelerimizle aynı düzgün ve güvenli çalışma koşullarına sahip olmasını istiyoruz” dedi. Greve çalışanların tamamının katılmadığı belirtildi.