İşçinin düğün günü!

Birleşik Metal İş, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Erciyas Çelik Boru’da greve çıktı. İşçiler halaylarla grev kararını astı.

Yaren ÇOLAK

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.’de işçiler greve çıktı. Fabrika ile sendika arasında 17 Ekim 2023’te başlayan toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle grev uygulama kararı alındı. İşçiler, şirketin Düzce ve Mersin’deki fabrikalarında greve çıktı. Düzce’deki fabrikada grev pankartını asan Erciyas işçileri, “Şalter inecek bu iş bitecek” sloganı attı. Grevin işçi haklarını geliştirmek için en önemli mücadele aracı olduğuna ve bu aracı kullanmaktan asla geri durmayacaklarını söyleyen Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, burada emekçilere seslendi. Atar, “Bu holding, işçi sınıfının alın teriyle büyüdü. Sizin servetinizin mayası işçilerin alın teridir. Biz bu alın terinin karşılığını almasını biliriz” dedi. Adil, herkesin kabul edebileceği bir anlaşma yapılmasını ve çalışma barışının bir an önce tesis edilmesini talep eden Atar, “Böyle olmadığı takdirde grev bizim düğünümüz, bayramımız olur” diye konuştu. Sendikanın toplu sözleşme teklifi şu şekilde:

• 1 Ocak tarihinden itibaren saat ücretleri 65 TL’nin altında olan üyelerin saatlik ücretleri 65 TL’ye çıkarılacak, üzerine seyyanen 77 TL zam yapılacak.

• İlk 6 aylık dönem için talep yüzde 121 artış. Ortalama net ikramiyeli ücret 36 bin 590 TL’ye çıkarılması.

• Geçen dönem kayıpların telafi edilebilmesi için 1 maaş zamlı ücretin prim olarak işçilere verilmesi.

• 6’şar aylık enflasyonun üzerine 4 puan refah payı konulması.

• Sendikanın teklifine karşılım işverenin son ücret zammı teklifi ise yüzde 85 oranında oldu.

ŞAHİNKUL’DA 41 GÜN GERİDE KALDI

Öte yandan Bursa’daki Şahinkul Makina ile sendika arasındaki sözleşme sürecinin tamamlanamamasının ardından greve başlayan işçiler, 41’inci gününü de geride bıraktı. İşverenin fabrikada çalışan emekçileri sendikasızlaştırma çabasına karşı direnen işçiler, eylemlerini sürdürüyor.

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ANADOLU EFES’TE GREV KARARI

Metal işçileri greve çıkarken Tek Gıda İş Sendikası ile Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş. arasında geçen ekimden itibaren yürütülen 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine grev kararı alındı. Tek Gıda İş bu çerçevede, Anadolu Efes’in İzmir, Ankara, Adana, Konya, Afyonkarahisar ve Bilecik’te faaliyet gösteren işyerlerinde grev kararı aldığını duyurarak kararı tüm işyerlerine astı. Anadolu Efes de bir açıklama yaptı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, şirket ile Tek Gıda İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yasal takvim çerçevesinde devam etmekte olduğu bilgisi verildi. Açıklamada, “Tek Gıda İş Sendikası tarafından üretim tesislerimizde anlaşma sağlanamadığı takdirde 26 Şubat tarihinde grev yapılacağı kararı duyurulmuştur. Tek Gıda İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler devam etmekte olup sürece ilişkin gelişmeler kamuya açıklanacaktır” denildi.