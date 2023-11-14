İşçiyi yakan üç zanlı tutuklandı

Emek Servisi

Kaçak madende çalışan Afganistanlı Vezir Muhammed Nourtani'nin yakılarak öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin adliyeye getirilişi sırasında yakınlarından birinin, "Korkma, rahat ol" dediği duyuldu.

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında hayatını kaybeden 3 çocuk babası Nourtani'nin ormanlık alanda benzin dökülerek yakıldığı ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili aralarında maden sahipleri MHP Gelik Belde Başkanı Hakan Körnöş ve Enver Gideroğlu'nun da olduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlılar dün adliyeye sevk edildi. 6 ayrı jandarma aracı ile adliyeye getirilen zanlılar için polisin geniş güvenlik önlemi aldı. Şüpheliler adliye binasına getirildiği sırada bir şüphelinin yakını “Korkma, korkma rahat ol” dedi. Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı, zanlı ve tanıkların ifadesini aldı. Şüphelilerin ifadelerinden daha önce başka bir suçtan ceza aldıkları ve hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı öğrenilen maden ocağı sahiplerinin, "Ortaya çıkarsa infazımız yanar" düşüncesiyle Nourtani’nin bedenini yok etmeye karar verdikleri ortaya çıktı. İşçi Nourtani bu sebeple hastaneye götürülmedi.

İfadelere göre şüpheliler, Vezir Mohammad Nourtani’yi yakmaya karar verdi. Bu sırada içlerinden biri “Yapmayın, etmeyin. Öyle şey olur mu?” diyerek yanlarından ayrıldı. Şüphelilerin Gelik beldesinde bir akaryakıt istasyonundan bidonla 5 litre benzin aldıkları kamera kayıtlarından tespit edildi. Nourtani, daha sonra bir araçla Kırat Mahallesi’ndeki ormana götürülüp burada benzin dökülerek yakıldı. Gözaltındaki ocak sahiplerinden Hakan Körnöş’ün “Alkollüydüm, ne olduğunu bilmiyorum” dediği öğrenildi. Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen zanlılardan Körnöş, Gideroğlu ve Ahmet A. tutuklandı. 3 zanlı ise adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

Bu arada Nourtani’nin çalıştığı kaçak ocağın 6 Kasım’da Türkiye Taşkömürü Kurumu ve jandarma ekiplerince kullanılamaz hale getirilerek kapatıldığı, ancak daha sonra başka yerden giriş açılarak tekrar faal hale alındığı ortaya çıktı. Kaçak ocak, olayın ortaya çıkmasıyla yeniden kapatıldı.